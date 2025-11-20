Kirby Air Riders krijgt lanceertrailer

Vanaf vandaag is Kirby Air Riders verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2 en om de lancering te vieren heeft Nintendo een bijbehorende lanceertrailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen. Zo zien we wat de game te bieden heeft en komen personages, circuits en de verschillende modi langs.

Kirby Air Riders keert met deze release na 20 jaar terug en is uitgebreider dan ooit. In de game zijn er verschillende modi om uit te kiezen. Zoem rond door Skyah in Citystrijd, race naar de finish in Air Ride of geniet van compacte races met een bovenaanzicht in Topcross. Deze standen kunnen alle drie alleen of samen worden gespeeld, lokaal of online. Daarnaast is er Roadtrip, een verhaalstand voor één speler waarin er van alles op je pad komt, meer dan genoeg te beleven dus.

Ga jij aan de slag met Kiby Air Riders? Laat het ons hieronder weten!