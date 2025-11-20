Tales of Berseria Remastered aangekondigd voor de Nintendo Switch

Bandai Namco blijft maar doorgaan met de ‘Tales of’-remasters. Na de komst van Tales of Xillia Remastered eind oktober is de eerstvolgende release alleen niet de remaster van Tales of Xillia 2, maar Tales of Berseria Remastered. Dat onthulde de uitgever zojuist. Er is ook al een releasedatum bekend. Tales of Berseria Remastered komt op 27 februari 2026 naar diverse platformen waaronder de Nintendo Switch.

Tales of Berseria Remastered is de verbeterde versie van de originele game uit 2016, die destijds uitkwam voor de pc en PlayStation 4. Stap in de schoenen van de eerste soloheldin in de beroemde ‘Tales of’-serie. In deze actie-RPG volg je Velvet Crowe op een wraakmissie nadat ze getroffen wordt door een tragedie door toedoen van iemand die ze vertrouwt. De geremasterde versie brengt diverse Quality-of-Life-verbeteringen met zich mee, maar ook vroege toegang tot de Grade Shop, kaartpictogrammen, de mogelijkheid om confrontaties uit te schakelen en toegang tot een heleboel DLC. De standaardeditie zal €39,99 gaan kosten (deze is al te pre-orderen in de Nintendo eShop) en de Deluxe Edition €59,99. Bij die laatste ontvang je naast de game o.a. ook een digitale soundtrack en artbook en de Super Adventuring Assistance Set pre-order bonus.

Wil je meer te weten komen over Tales of Berseria Remastered, kijk dan hier op de site van Bandai Namco Europe.