[Prijsvraag] Win één van de twee Kirby + Warpstar amiibo

Kirby Air Riders is vanaf vandaag beschikbaar voor de Switch 2 en met die release komen ook twee amiibo. De combinatiepakketten van Kirby + Warpstar en Bandana Waddle Dee + Wingstar. Nu is het leuke nieuws dat wij voor onze lezers tweemaal de Kirby + Warpstar amiibo hebben om weg te geven. Dit dankzij een samenwerking met Nintendo Nederland.

De regels om mee te doen zijn simpel. Laat ons voor 27 november 23:59 in de comments weten welke rider er volgens jou een amiibo moet krijgen. Bonuspunten als je er een leuke combinatie met een machine voor maakt en waarom die de zesde amiibo moet worden.

Op het moment hebben de volgende riders nog geen amiibo die aangekondigd is:

Waddle Dee

Waddle Doo

Knuckle Joe

Rick

Gooey

Cappy

Rocky

Scarfy

Starman

Lololo & Lalala

Marx

Daroach

Magolor

Taranza

Susie

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. Iedereen mag slechts een keer meedoen. De winnaar worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijs wordt per post toegestuurd via de partner Nintendo Nederland. Hiervoor zullen de naam-en-adresgegevens gedeeld worden met Nintendo Nederland. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de amiibo. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag, ook kunnen wij niet een vervangende prijs verzorgen.