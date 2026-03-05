Blue Prince krijgt later dit jaar ook een fysieke release (S2)

Een van de opvallende titels die tijdens de Indie World Showcase afgelopen dinsdag werd aangekondigd was de komst van Blue Prince naar de Switch 2. Deze bijzondere game verscheen nog diezelfde dag in de Nintendo eShop. Momenteel is de titel digitaal met een aantrekkelijke korting te koop voor €19,79 (in plaats van €29,99). Deze aanbieding geldt nog tot en met 11 maart. Voor wie echter liever een fysieke versie van de game heeft is er goed nieuws. Uitgever iam8bit heeft namelijk op X onthuld dat zij een fysieke release van Blue Prince gaan verzorgen. Een precieze datum is er nog niet, maar de release zou later dit jaar moeten plaatsvinden.

Een belangrijke vraag bij fysieke Switch 2-releases is altijd of de game volledig op de cartridge staat of juist een gamekeycard betreft. In dit geval is het dubbel goed nieuws, want iam8bit bevestigt dat het geen gamekeycard gaat worden. Hieronder vind je de diverse posts op X waaruit dit heugelijke nieuws blijkt:

We ARE going to be bringing Blue Prince on Switch 2 to physical later this year! 🔵👑🔵 — iam8bit (@iam8bit) March 3, 2026

it will NOT be a game key card, full game on cart! — iam8bit (@iam8bit) March 4, 2026

Waar gaat Blue Prince over?

Voor wie de game nog niet kent: Blue Prince is ontwikkeld door Dogubomb en uitgegeven door Raw Fury. Het verscheen afgelopen april al voor andere platformen zoals de PlayStation 5 en pc via Steam en kan daar rekenen op lovende reviews. Zo wordt het regelmatig een meesterwerk genoemd, vooral door de genre-overstijgende belevenis. Dat belooft wat!

Blue Prince combineert meeslepende mysteries, strategie en puzzels tot een onvoorspelbare reis door Mount Holly, een eigenaardig landhuis met steeds veranderende kamers. Baan je eigen weg door kamers vol geheimen en uitdagingen in je zoektocht naar de raadselachtige Kamer 46. Elke kamer is uniek en elke stap brengt je dichter bij de ontrafeling van het mysterie. Je dagelijkse voortgang wordt gevormd door de kamers die je kiest en de tools die je erin vindt. Je kunt items in de game op allerlei creatieve manieren gebruiken om dieper door te dringen in het huis en unieke strategieën te ontwikkelen om de dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden. Maar pas goed op, want het huis krijgt iedere dag een andere indeling!

Twijfel je nog of Blue Prince iets voor je is en ben je nieuwsgierig naar onze ervaring? Heb dan nog even geduld. Wij zijn de game momenteel aan het spelen en verwachten uiterlijk midden volgende week onze review online te zetten.

Ga jij voor de korting en dus de digitale release of wacht je liever op de fysieke uitgave van Blue Prince?