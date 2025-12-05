Nintendo is bezig met het fiksen van twee bugs in Kirby Air Riders

Nintendo is bezig met het fiksen van twee bugs in Kirby Air...

Kirby Air Riders verscheen vorige maand voor de Switch 2 en is sindsdien bejubeld ontvangen door fans en critici. Toch zijn er nog wel wat bugs aanwezig in de game. Nintendo heeft nu in een post op X laten weten dat ze binnenkort twee bekende bugs gaan verhelpen in een toekomstige software update. Het zijn gelukkig geen game breaking bugs. De meeste spelers zullen ze waarschijnlijk nooit zijn tegengekomen. Het gaat om de volgende twee bugs:

In City Trial kan het evenement: “Dyna Blade komt eraan” minder vaak plaatsvinden dan bedoeld. In de Free Run-modus kan de timer na langdurig spelen onjuist gaan werken.

Deze tweede bug is naar het schijnt erg zeldzaam. Een X-gebruiker onder de naam: maziari1105 deelde een clip waarin dit voorkwam. Echter kwam dit pas voor nadat ze de modus 116 uur achter elkaar had gespeeld. Wanneer Nintendo deze update precies vrijgeeft is momenteel nog niet bekend. Maar met de aankondiging van deze update zal dat waarschijnlijk niet lang meer duren.