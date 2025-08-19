Kirby Air Riders vliegt op 20 november naar de Switch 2

De Kirby Air Riders Direct is zojuist afgelopen. Tijdens deze presentatie bracht Masahiro Sakurai een schat aan informatie naar buiten. Na de onthulling van de game in april kunnen we wel stellen dat de releasedatum van Kirby Air Riders hetgeen is wat iedereen wil weten. Niet geheel onverwacht werd deze aan het eind van de stream onthuld. Hierdoor weten we nu dat de game op 20 november 2025 zal verschijnen op de Nintendo Switch 2. De stream kan je hieronder terugkijken.

Kirby Air Riders keert na 20 jaar terug en is uitgebreider dan ooit. In de game zijn er verschillende modi om uit te kiezen. In de basis draait alles om het racen. Je kiest een circuit, vervolgens een Rider en een machine en daarna start de wedstrijd. Bovendien keert Citystrijd terug.

