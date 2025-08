[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 32

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99– 5 augustus

Dit deel van de Demon Slayer – The Hinokami Chronicles gaat vorige game stopte. In Story Mode beleef je opnieuw het avontuur van Tanjiro Kamado, dit keer met verhaallijnen uit de Entertainment District Arc, Swordsmith Village Arc en Hashira Training Arc. VS Mode krijgt een nog grotere selectie vechters, met meer dan 40 speelbare personages, waaronder Muichiro Tokito en Mitsuri Kanroji. Alle vechters uit de eerste game keren terug, inclusief de Hashira en de extra personages uit de eerdere DLC’s. De game belooft opnieuw spectaculaire gevechten en meeslepende momenten die fans van de serie zeker zullen waarderen. Met nieuwe locaties en spannende gameplay is dit vervolg een must voor elke Demon Slayer-fan.

Ritual of Raven

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99– 7 augustus

Ritual of Raven is een cozy farming- sim waarin jij een heks speelt die niet zelf op het land werkt, maar magische wezens betovert om ingrediënten voor rituelen te laten groeien. Naast het verzorgen van je huis en tuin kun je vriendschappen sluiten en handel drijven met verschillende kleurrijke personages. Maar vergeet niet ook op avontuur te gaan en de magische wereld Leynia te verkennen. De game biedt unieke mogelijkheden, zoals het veranderen van de maanstanden om je rituelen te versterken en het onderzoeken van mysterieuze portalen. Terwijl je de wereld verkent, ontvouwen zich steeds meer geheimen en mysterieuze gebeurtenissen die je dieper het verhaal intrekken.

Fruitbus

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99– 7 augustus

Fruitbus is een schattig culinair avontuur, welke zich afspeelt in een wereld waarin smaak alles is. Jij hebt een foodtruck en bevind je op de eilandengroep Gustum, waar je op zoek bent naar de lekkerste nieuwe gerechten. Onderzoek de verschillende gebieden, ontdek verse groente en fruit, leer de gebruiken van de eilanden kennen en maak gerechten waar je de lokale bevolking helemaal blij mee maakt. Verwerf een boel trouwe klanten en leer hun verhalen kennen door hun eten te geven welke sterke emoties oproepen. En vergeet vooral je trouwe bus niet! Je kunt je keuken naar hartenlust uitbreiden met nieuwe gereedschappen om zowel originele recepten als de lokale delicatessen te proberen. Pas zowel de binnen als de buitenkant aan om in stijl te kunnen reizen en nieuwe klanten te lokken.

Wat verder verschijnt in de week van 4 tot en met 10 augustus

4 augustus – Action Pack 2 Bundle (I See Red, Warhammer 40,000 Dakka Squadron, Dros, Neckbreak)

5 augustus – Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 – Deluxe Edition

5 augustus – Turbo Kid

5 augustus – Ants: Empire Colony

6 augustus – JALECOlle Famicon Ver. Sayuuki World II – The Demon God of Heaven – & WHOMP’EM

6 augustus – Alien Breakout

7 augustus – Gradius Origin

7 augustus – Mystery Hotel: Hidden Objects

7 augustus – EA SPORTS Madden NFL 26 Deluxe Edition

7 augustus – Windborn: Wings of Fate

7 augustus – Slope Crashers

7 augustus – Fitness Adventure Pro

7 augustus – The House of the Dead 2 – Remake

7 augustus – MOTTAINAI Ghost

7 augustus – Magi Brick

7 augustus – Debug Headline

7 augustus – EGGCONSOLE ‘Xak Precious Package: The Tower of Gazzel’ PC-8801mkIISR

7 augustus – Twin Fighters X

7 augustus – Pimp Up Dungeon

7 augustus – Cozy Cooking: Tiny Tastes

7 augustus – Hit! Spin! Watermelon Party

7 augustus – Korean Drone Flying Tour Sang-jog-am

7 augustus – Sneaky Claws

7 augustus – Where is the Culprit?

8 augustus – Mortal Glory 2

8 augustus – Mortal Glory 2+ DLC

8 augustus – ZOO Parasite

8 augustus – Case: Fear of Abduction

8 augustus – Toree Saturn

8 augustus – Pro Virtual Racing

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.