Masahiro Sakurai ontvangt award van Japanse regering

Afgelopen oktober postte Masahiro Sakurai, de drijvende kracht achter Super Smash Bros. en de bedenker van Kirby, zijn laatste YouTube video over het ontwikkelen van games. Hij startte dit kanaal in 2022. Voor deze video-serie ontvangt Sakurai nu een award van de Japanse regering. Het gaat om de jaarlijkse ‘Art Encouragement Prize for New Artists’ uitgereikt door het Ministerie van ‘Cultural Affairs’. De award wordt toegekend aan personen wiens buitengewone prestaties het afgelopen jaar nieuwe mogelijkheden hebben gecreëerd.

Uiteraard is Sakurai geen nieuwe artiest gezien zijn jarenlange ontwikkelwerk voor games als Super Smash Bros. en Kirby. Maar deze prijs is niet voor al die creativiteit, maar voor zijn YouTube-kanaal over het ontwikkelen van games. De Engelstalige serie bleek een groot succes en dat wordt nu dus ook erkend door de Japans regering:

”Sakurai has made a significant contribution to the development of the game industry by sharing his knowledge of game production widely through YouTube in an easy-to understand, accessible format with a coherent storyline. An English version has also been released, and its influence has spread not only domestically but also internationally, and we believe that this is enough to earn him the Art Encouragement Prize.”

Naast deze prijs won Sakurai onlangs ook de lifetime achievement award van de Association of Media in Digital (AMD awards) in Japan. Sakurai reageerde via X op het winnen van beide awards (bron: Videogameschronicle) en zei daarin gekscherend (vertaalt via Google): ‘Onlangs werd ik geselecteerd als ontvanger van de AMD Award for Lifetime Achievement en nu heb ik de Art Encouragement Prize van het Agency for Cultural Affairs gewonnen! Betekent dit dat ik mezelf een cultureel persoon kan noemen? Bedankt!’

In zijn laatste You-Tube video gaf Sakurai aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een nieuwe game. Maar sinds die tijd is het stil geweest en is er nog niets onthuld. Het zou zomaar iets voor een Switch 2 kunnen zijn…

Heb jij de video’s van Sakurai gezien? Laat het ons weten in de reacties!