Klassieker Tetris voor de NES komt binnenkort naar Nintendo Switch Online

Tetris, wie kent deze puzzelklassieker uit 1989 niet? Sinds de release zijn er verschillende gemoderniseerde en gekloonde varianten van de game verschenen. Maar Nintendo Switch Online-leden kunnen vanaf 12 december weer genieten van Tetris voor de NES. Dat meldt Nintendo zojuist in een bericht op X.

A puzzle classic returns!



Tetris® for NES comes to Nintendo Switch Online on 12/12! pic.twitter.com/TIhj7Uq2Mo