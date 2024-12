De nieuwste additie aan Nintendo Music is live

Nintendo Music heeft weer een nieuw album toegevoegd gekregen. Deze zesde titel laat ons terugkeren naar het releasejaar van de Nintendo Switch. Deze game verscheen namelijk in juli 2017 en was één van de titels die de console zo snel een succes maakte. Hoewel de game de meeste sales in Japan heeft is die ook hier geliefd. Het gaat hier om Splatoon 2.

Dit is ondertussen de zesde game die door Nintendo is toegevoegd sinds de oorspronkelijke line-up. Hierdoor heeft de applicatie nu alweer 29 beschikbare titels om naar te luisteren. Wat opvallend is, is dat de applicatie op dit moment nog geen muziek heeft van de vorige generatie. De Wii U en 3DS ontbreken. Verder heeft iedere console minimaal één game.

Deze toevoeging is een grote. Zo zijn er 105 nieuwe nummers en dat aantal bevat niet alleen de achtergrond muziek, maar ook kortere elementen zoals de uitslag van je “wedstrijd”. Ook bevat dit muziek van de uitbreiding Octo Expansion Totaal nemen de nummers 3 uur en 34 minuten in beslag. Je kunt het wel veel langer luisteren. Want van deze 105 nummers zijn er 64 (goed voor 2 uur en 49 minuten) beschikbaar met extended opties. De volledige lijst kun je hier beluisteren (openen via een apparaat met de app geïnstalleerd).

Nintendo Music is gratis op iOS en Android te downloaden voor alle NSO-leden. De expansion pass is hier niet voor nodig.