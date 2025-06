Shuten Order trailer stelt je voor aan de mysterieuze engelen Himeru en Mikotoru

In de nieuwste trailer van Shuten Order maken we kennis met twee opvallende personages: Himeru en Mikotoru. Deze zelfverklaarde “engelen” noemen zichzelf boodschappers van God en lijken een speciale taak te hebben: Rei begeleiden op zijn reis. Maar of ze écht te vertrouwen zijn, blijft de vraag…

Himeru is energiek, ongeduldig en raakt snel in paniek. Toch is zij degene die Rei telkens weer vooruit duwt als hij twijfelt. Ze heeft echter een duidelijke afkeer van Shuten, en dat lijkt meer dan alleen persoonlijke frustratie te zijn. Mikotoru daarentegen is kalm, intelligent en houdt zijn hoofd koel. Hij geeft wijze raad, maar ontwijkt slimme vragen die te diep graven naar de waarheid. Wat houdt hij achter? Deze twee gidsen voegen een flinke dosis mysterie toe aan het verhaal.

Ben jij al overtuigd door hun ‘engelachtige’ praatjes? Of vertrouw jij ze voor geen meter? Laat het weten in de reacties en bekijk de trailer hieronder!