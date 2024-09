Visual novel Slay the Princess: The Pristine Cut komt 24 oktober uit

Slay the Princess is een visual novel die al een tijd uit is op de pc. Daar werd de game lovend ontvangen en het is daarom ook niet gek dat men de game graag op andere platforms zou zien. Een aantal maanden geleden kwam het verlossende woord dat een release op onder andere de Nintendo Switch aanstaande is. Middels een trailer is er zojuist een releasedatum aangekondigd. Op 24 oktober 2024 zal Slay the Princess: The Pristine Cut verschijnen. The Pristine Cut is de definitieve versie van de game en voegt vele dingen toe. Voor wie de pc-versie al heeft komt er een gratis update naar The Pristine Cut-versie. Nieuw in deze versie zijn drie nieuwe hoofdstukken, nieuwe prinsessen, uitbreidingen voor bestaande routes, een nieuw einde en nog veel meer.

Slay the Princess: The Pristine Cut is een psychologische visual novel waarin je nogal vaak doodgaat. Jouw doel is om een Princess te vermoorden, want als je dat niet doet vergaat de wereld. Maar zij zal alles eraan doen om jou tegen te houden en zelfs te verleiden. Trap je in haar spelletjes, dan ben je snel dood en start alles opnieuw. En wanneer eenmaal alles opnieuw is gestart, zijn er kleine verschillen. Elke keer zal je weer opnieuw moeten ontdekken wat je wel of niet moet geloven.

Hoe lijkt jou deze visual novel? Laat het ons in de reacties weten en vergeet niet onderstaande trailer te bekijken.