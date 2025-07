Scott Pilgrim EX krijgt fysieke release

Het duurt nog wel even voordat Scott Pilgrim EX voor Nintendo Switch verschijnt, maar in de tussentijd krijgen we wel nog iets extra’s om naar uit te kijken. Er zijn namelijk fysieke edities in de maak van deze nieuwe brawler. Maar liefst drie!

Voor de echte fans is er een Deluxe Adventure Edition en Ultimate Deluxe Adventure Edition, die beide diverse goodies bevatten. Eerst de Deluxe Adventure Edition. Deze heeft een omkeerbare cover met artwork van Crisppyboat en zit verpakt in een Deluxe Box, eveneens met een omkeerbare cover (met artwork van Matias Begara). Ook krijg je de soundtrack erbij – op disc! – en de comic van Bryan Lee O’Malley die aansluit op de game. Wie dat niet genoeg vindt, kan kiezen voor de Ultimate Deluxe Adventure Edition. Deze biedt niet alleen al het bovenstaande, maar gaat nog een paar stappen verder. Fans krijgen bij deze editie een Goose-replicaverpakking (uiteraard zonder console), hardcover strategy guide met artwork, een diorama met figuurtjes van hoofdpersonen Scott en Ramona, en een speciale munt met pixelart. Daar kun je gerust een hele plank voor vrijmaken in je gamekast. Wie gewoon graag de game fysiek in huis wil halen, kan natuurlijk ook voor de standaardeditie gaan. Dit is alleen de game zelf.

Scott Pilgrim EX moet ergens begin 2026 uitkomen voor Nintendo Switch. Dit werd in juni aangekondigd tijdens Summer Game Fest. Wil jij graag zo’n fysieke editie scoren? Pre-orderen is al mogelijk. Limited Run Games neemt dit project op zich, dus pre-orders kun je hier plaatsen. En qua prijs? De standaardeditie kost $ 39,99, de Deluxe Adventure Edition haal je voor $ 64,99 huis en voor de Ultimate Deluxe Edition moet je $ 174,99 neertellen.