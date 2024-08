[Review] Magical Delicacy – Kiki’s food delivery service!

Magische kook-metroidvania Magical Delicacy is de eerste game van solodeveloper skaule die in de (online) winkels verschijnt. In deze schattige pixelart game speel je de jonge heks Flora die haar magische vaardigheden verder wil ontwikkelen. Daarom laat ze haar geboortedorp achter en settelt ze in het havenstadje Grat. Deze stad dankt zijn welvaart aan de avonturiers die het mysterieuze omliggende eiland verkennen, maar de gouden tijden lijken inmiddels vervlogen. Lukt het Flora de balans in Grat met haar kookkunsten te herstellen? En misschien nog wel belangrijker: is dat ook leuk? Je leest het in onze review!

De gameplay van Magical Delicacy is op te delen in twee stukken: metroidvania en crafting. Metroidvania houdt in dat je je door platform-omgevingen moet bewegen. Sommige stukken zijn in eerste instantie onbereikbaar, maar door meer vaardigheden te leren, breid je ook je wereld uit. Zo kun je met een dubbele sprong opeens hogere stukken bereiken en leer je magische vaardigheden die je nog verder brengen! Terwijl je alle hoeken van Grat verkent, kom je ook de inwoners tegen. En die zijn maar al te blij met een nieuwe heks in hun dorp. Je krijgt dan ook een hoop bestellingen voor eten en drankjes binnen. Gelukkig is de wereld ook bezaaid met ingrediënten waar jij je magische kookkunsten op los kunt laten in je eigen winkeltje.

Het leven in Grat

Als jonge heks verhuizen naar een nieuwe stad is niet niks. Gelukkig word je warm onthaald door onder meer de plaatselijke ambtenaar Hyge. Zij heeft een perfecte locatie die je mag gebruiken voor je nieuwe heksenwinkel! Maar geheel à la Tom Nook, verwacht ze wel dat je ervoor betaalt zodra de zaken goed gaan lopen. En in je nieuwe winkel wacht je nog een verrassing: een kraker genaamd Hina, die besluit dat ze de ideale huisgenoot voor je is. Al snel stromen de eerste nieuwe orders voor je winkeltje binnen en kun je aan de slag.

Terwijl je Grat verkent, leer je steeds meer inwoners kennen. Al snel blijkt dat je niet de enige heks bent: Cassia en Tauno zijn heksen van verschillende groepen die je ongewild meeslepen in hun conflict. Cassia geeft je een mysterieus ei in bewaring dat je meeneemt naar huis, en ze schijnen allebei hele andere ideeën te hebben over wat hiermee moet gebeuren. Maar naast deze rode draad leer je de andere inwoners van Grat steeds beter kennen als je ook hun etenswensen vervult. Er zijn genoeg kleine paadjes te volgen in deze game die je een blik geven in het leven van verschillende interessante personages.

Spring- en vliegwerk

Zoals gezegd bestaat het spel grofweg uit twee onderdelen. In het metroidvania-onderdeel beweeg je je door de gekke paadjes en weggetjes die Grat te bieden heeft. Je kunt niet alles meteen bereiken, maar onderweg leer je enkele leuke vaardigheden waardoor alles binnen handbereik kan komen. Het is niet heel uitdagend om door de wereld te bewegen, maar dat hoeft ook niet. Je moet immers vaak dezelfde stukken navigeren om potentiële klanten en ingrediënten in de wereld te vinden. Zoek je toch wat meer uitdaging, dan kun je die vinden in de catacomben. In deze kleine kerkers vind je uitdagendere springpuzzels die je vaak belonen met nieuwe kleuren voor je outfit. Dit geeft een mooie balans en zorgt ervoor dat bepaalde stukken niet (onnodig 😉 ) frustrerend worden.

Ik vond het grotendeels leuk om door de wereld heen te springen. Er zijn veel kleine geheimen te vinden, en het is leuk om nieuwe ingrediënten te ontdekken. Je speelt ook een aantal shortcuts vrij waardoor je sneller bij belangrijke plekken komt. Maar hoewel het een prachtige wereld blijft, had ik soms even geen zin in het gezoek. Als je wilt onthouden waar je een bepaald ingrediënt kan vinden, of waar een bepaalde opdrachtgever zich bevindt, moet je dat zelf bijhouden met een marker op de kaart. Hierdoor voelde het soms als een vervelend taakje om nog even snel een ingrediënt te vinden. Of je loopt het risico dat je net een perfecte maaltijd hebt gemaakt, die lange tijd in je inventory blijft staan omdat je je niet kan herinneren waar de klant was.

Hell’s Kitchen

Het andere deel van de game bestaat uit koken en het brouwen van toverdrankjes. Voor veel gerechten vind of koop je recepten in Grat, maar ook met experimenteren kun je een eind komen. Ingrediënten hebben drie eigenschappen: productgroepen (zoals groenten of kruiden), zeldzaamheid en één van veertien verschillende smaken. Door deze ingrediënten te combineren en op verschillende manieren te bereiden, bijvoorbeeld in de oven of in een stoofpot, kun je allerlei soorten culinaire hoogstandjes maken. Niet alles kan echter een succes zijn. Als je echt een onsmakelijke combinatie maakt, kun je je ingrediënten wel weggooien.

Het kooksysteem vond ik erg leuk. Je moet goed nadenken over de combinaties van ingrediënten en hun smaken om iets te maken dat echt bij je klanten past. Maar het werd wel chaotisch met alle bestellingen, waardoor je soms niet helemaal weet wat nou de bedoeling is. Ik kreeg al snel verzoeken met recepten, ingrediënten en bereidingswijzen die ik nog niet had, waardoor ik het idee had dat ik iets miste. Voor een deel past dit bij het spel: er zijn bijvoorbeeld een aantal functies en hints die niet meteen worden uitgelegd, waardoor het extra goed voelt als je ze doorkrijgt. Maar het gevoel dat je niet helemaal weet of je bepaalde gerechten al kan bereiden of eerst verder moet met andere zaken, kan onprettig blijven. En ik liep er ook eens tegenaan dat ik te snel doorklikte bij de uitleg van een nieuw apparaat. Die uitleg kon ik daarna nergens meer terugvinden, waardoor ik uiteindelijk maar moest Googlen. Dat voelt niet helemaal lekker.

Ghibli-esque

De stijl van Magical Delicacy is prachtig en past perfect bij het vrolijke, magische thema van de game. Veel omgevingen zijn een lust voor het oog, en samen met de soundtrack van Dale North schept het een sfeer die niet zou misstaan in een film van Studio Ghibli. De fantasierijke achtergrond van Grat die je zelf een beetje bij elkaar sprokkelt, de inwoners die allemaal hun eigen perikelen hebben en jouw eigen situatie met de huisgenoot en het ei waar je mee opgezadeld wordt … Het zorgde voor een knusse game-ervaring waardoor ik ondanks de bestellingenchaos toch tot rust kwam.

Wat hier ook aan bijdraagt, is dat je nergens echt voor wordt ‘afgestraft’ bij het ontdekken van de wereld. In de keuken kun je nog een recept verpesten, maar daarbuiten heb je niets te vrezen. Er zijn geen vijanden om te ontwijken of vermorzelen en als je per ongeluk in bijvoorbeeld het water valt, word je gewoon teruggezet. Geen gedoe met levens die opraken en voor straf drie minuten terug moeten lopen. Heerlijk.