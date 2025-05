Leftovers KO! komt ook naar de Switch

Een tijdje geleden schreven we waarschijnlijk niets nieuws hoeven te verwachten van de klassieke gameserie Punch-Out!!. Maar dat betekent niet dat de formule verdwenen is. Kijk bijvoorbeeld naar Leftovers KO!: deze handgetekende game heeft de klassieke uitgangspunten van Punch-Out!! maar weet er een hele eigen draai aan te geven. Leftovers KO! is geheel gemaakt door eenpersoonsteam Mountain Man Animation. En dat animatie zijn forte is, kun je wel zien in onderstaande trailer.

Leftovers KO! beschrijft een nachtmerriescenario. Wanneer je thuiskomt, blijken namelijk je restjes eten niet meer veilig in de koelkast te liggen. Sterker nog, ze zijn tot leven gekomen en proberen jou aan te vallen! Als je wilt weten waarom, zul je ze eerst moeten verslaan. Alle etenswaren hebben hun eigen movesets met unieke krachten en zwaktes. Je kunt het er meteen op wagen, maar het is ook mogelijk eerst even rustig te oefenen voor je het gevecht aangaat. Ben jij benieuwd? Laat het ons weten in de comments!