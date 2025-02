Releasedatum voor westerse release Him, the Smile & Bloom bekendgemaakt

Eind oktober 2024 lieten we jullie weten dat de otome game Him, the Smile & Bloom naar het Westen zou komen. Toen wisten we alleen dat de release ergens in het voorjaar van 2025 zou zijn. Inmiddels is er door uitgever PQube en ontwikkelaar MintLip een releasedatum bekendgemaakt. Op 27 februari 2025 verschijnt de game voor zowel de pc (via Steam) als de Nintendo Switch. Over drie weken kunnen fans dan eindelijk genieten van 4 verhalen over liefde in een bloemenwinkel.

Engelstalige fans kijken al even uit naar deze release omdat de Engelse vertaling van de Japanse release afgelopen augustus tegenviel. Voor deze Westerse release zou een nieuwe Engelse vertaling gemaakt worden. Hopelijk zijn de problemen goed aangepakt en wordt het een geslaagde lokalisatie. Him, the Smile & Bloom gaat zowel digitaal als fysiek beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch.



Kijk jij uit naar de westerse release van Him, the Smile & Bloom? Laat het ons weten in de reacties!