Kyoto Xanadu aangekondigd voor Switch en Switch 2

Falcom heeft Kyoto Xanadu aangekondigd, een 2D/3D action-roleplaying game/metroidvania. Uit de trailer die tijdens de Nintendo Partner Direct te zien was blijkt dat de game veel verschillende gameplay elementen door elkaar heen gooit, wat desalniettemin voor een interessante game-ervaring lijkt te zorgen. De game moet daarnaast zowel op de Switch als de Switch 2 verschijnen en staat gepland voor deze zomer. De trailer kun je hieronder bekijken.

Kyoto Xanadu is het nieuwe deel uit een serie, volgend op Tokyo Xanadu. Deze game speelt zich af in een alternatieve realiteit, waarin Kyoto de hoofdstad is van Japan. In deze wereld verschijnen af en toe portalen, waardoor monsters uit een andere wereld deze realiteit binnensijpelen. Jij speelt Rei, die na het ontwaken van zijn krachten naar een school gaat waar anderen met krachten rondlopen. Het is het doel van deze school op een enorm labyrint genaamd Xanadu te verkennen, welke wel eens de oorsprong van de andere wereld zou kunnen zijn. Vecht met de monsters in het labyrint en ontdek zijn geheimen, terwijl je je medestudenten beter leert kennen in het dagelijkse leven. Ontdek het mysterie van het labyrint en leg de waarheid van zowel Xanadu als Kyoto boven water.