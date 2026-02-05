Valheim onderweg naar de Nintendo Switch 2

Tijdens de Nintendo Partner Direct van vandaag is Valheim aangekondigd, een game die oorspronkelijk alweer uit 2021 komt. De game verscheen toentertijd alleen op Steam, waar het al snel overweldigend positieve reviews kreeg. De game is sindsdien ook op de PS5 en Xbox One verschenen, en nu is het dus tijd voor een Nintendo Switch 2 versie. Nieuw is dat de Switch 2 versie ook mouse controls en HD Rumble 2 ondersteund. Een releasedatum is helaas nog niet gegeven, alleen dat hij dit jaar zal verschijnen. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Valheim is een uitdagende exploration en survival game voor 1 tot en met 10 spelers. Deze procedurally-generated wereld is geïnspireerd door de Noorse mythologie, en het is aan jou om te overleven, sterke wapens en nederzettingen te maken met de spullen die je vind, en de machtige monsters te verslaan die deze realm teisteren. Waan jezelf in de rol van één van Odin’s uitverkorenen, en verdien jezelf het recht naar zijn hallen. Verken de prachtige omgevingen, en maak boten om uiteindelijk ook de zee te verkennen.