Super Bomberman Collection aangekondigd voor Switch & Switch 2, meteen verschenen

Konami brengt een nieuwe Super Bomberman Collection naar de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de Nintendo Partner Direct. Deze collectie bevat zeven titels met twaalf versies. Er zitten daarnaast ook titels bij die nog niet eerder in het westen uitgegeven zijn, zoals Super Bomberman 4 en Super Bomberman 5. Benieuwd wat deze collectie allemaal nog meer bevat? In de trailer die vrijgegeven is komt alvast een heleboel content voorbij, zoals een Boss Rush mode en de mogelijkheid om de game met GameShare te spelen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Party Battle game Super Bomberman is nu te verkrijgen als collectie voor de Nintendo Switch en Switch 2. In deze multiplayer games zet je op een gridsysteem bommen neer om vijanden en tegenstanders te verslaan. Deze collectie bevat de volgende titels:

SUPER BOMBERMAN [Japanese versie / Amerikaanse versie / Europese versie]

SUPER BOMBERMAN 2 [Japanse versie / Amerikaanse versie / Europese versie]

SUPER BOMBERMAN 3 [Japanse versie / Europese versie]

SUPER BOMBERMAN 4 [Japanse versie (Engelse vertaalde versie beschikbaar)]

SUPER BOMBERMAN 5 [Japanse versie (Engelse vertaalde versie beschikbaar)]

Bomberman [Japanse versie]

Bomberman II [Japanse versie]

Deze collectie is daarnaast niet gewoon een simpele port. Naast alle games bevat het een Boss Rush mode, verschillende support features zoals een terugspoelfunctie een galerij met meer dan 200 afbeeldingen en demogelijkheid om de game met drie anderen te spelen via GameShare.