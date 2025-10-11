Launch trailer Bye Sweet Carole verschenen

Twee jaar geleden werd Bye Sweet Carole aangekondigd, een game geïnspireerd door de gouden eeuw van handgetekende animaties. De game is een project van Little Sewing Machine met o.a. Chris Darril (de ontwikkelaar van Remothered) aan het stuur. Vorig jaar moesten we nog melden dat de game uitgesteld was, maar sinds deze week is de game eindelijk te spelen op de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Maximum Entertainment een launch trailer online gezet. Hierin komt vooral de prachtige art-stijl van de game goed naar voren. De trailer kun je hieronder bekijken.

Bye Sweet Caroline is een horror adventure game geïnspireerd door een aantal zeer bekende animatie films. Jij speelt als Lana Benton, die door de angstaanjagende Mr. Kyn is aangespoord om het gevecht aan te gaan met een aantal dreigende en vreemde wezens. Voordat ze er erg in heeft bevind ze zich in een mysterieuze en betoverende tuin, waar ze tevens een aantal brieven vind van een zekere “French”. Hierdoor komt ze op het spoor van een zeker Carole Simmons. Dit is een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd die is ontsnapt uit “Bunny hall” een weeshuis uit de 19e eeuw. Ditzelfde gebouw blijkt nu het huis te zijn van een kolonie wilde konijnen, al zijn ze alles behalve gewoon. Deze konijnen kunnen namelijk dimensionele portalen openen naar de vreemde wereld van Corolla. Gevangen tussen deze twee vreemde dimensies zal ze alles op alles moeten zetten om een weg naar huis te vinden… en te overleven.