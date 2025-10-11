[Review] Gangsters in Love – Terug van weggeweest

Voltage Inc. brengt vele otome uit voor de Nintendo Switch. Sommige zijn gloednieuw en andere zijn ports van mobiele games. Vorig jaar bracht Voltage Inc. voor het eerst een game van de gestopte app Lovestruck: Choose Your Romance uit. Astoria: Fate’s Kiss was sinds de beëindiging van de app niet meer speelbaar. Daarom waren fans door het dolle heen dat de game eindelijk weer speelbaar zou zijn. Onze review kan je hier lezen. Voltage Inc. meldde dat er meer Lovestruck-titels in ontwikkeling waren, maar lange tijd werd er niets gemeld. Op 18 september 2025 bracht Voltage Inc. de Lovestruck-game Gangsters in Love opnieuw uit. In onze review lees je of Gangsters in Love voor kriebels in je buik zorgt.

Help, ik word ontvoerd!

De vrouwelijke hoofdpersoon van dit verhaal zal je een zelfgekozen naam moeten geven. De gedachte is dat je je op die manier beter kan verplaatsen in het personage.

Op een avond zit ze met haar hond naar het journaal te kijken. Daar wordt gewaarschuwd voor iets gevaarlijks, maar tegelijkertijd hoort ze verdachte geluiden in huis. Al snel duiken er mannen met wapens op en willen ze wat van haar ouders. Omdat die er niet zijn, ontvoeren ze haar. In de schuilplaats aangekomen maakt ze kennis met haar ontvoerders, een stel gangsters. Zal ze kunnen ontdekken wat er met haar ouders is? En zal ze dit overleven of misschien de liefde vinden?

Aantrekkelijke gangsters

Zoals je van een otome mag verwachten valt de hoofdpersoon al snel voor iemand. In deze game kies je na de korte proloog al gelijk voor een love interest (LI). Er zijn er vijf: vier mannen en één vrouw. Ja, je leest het goed ‘een vrouw’. Het bijzondere aan de Lovestruck-games was dat het zeer inclusief was. Waar je in otome normaal gesproken alleen mannen hebt als LI, heb je hierin ook vrouwen.

De LI’s zijn vrij divers. Regelmatig heb je bij dit soort games dat ze allemaal op elkaar lijken, maar dat is hier niet het geval. Zo verschilt de huidskleur en kapsel. Een donkere LI is bovendien eerder een uitzondering dan de regel. Ze hebben allemaal zo hun eigen bijnaam: Chance ‘The boss’, Yoshimitzu ‘The Yakuza’, Aurora ‘The Hustler’, Ash ‘The Hitman’ en Irving ‘The Justice’. Persoonlijk vond ik ze allemaal wel wat hebben, omdat ze zo verschillend zijn. Aurora heeft me het meeste verrast. Ik had niet verwacht dat ik haar zo leuk zou gaan vinden.

Te basic

Omdat je al zo snel voor een LI kiest, zit je gelijk in het verhaal met diegene. Persoonlijk vind ik dat heel prettig als afwisseling van de otoges waar er veel aandacht wordt besteed aan de interacties tussen de hoofdpersoon en de gekozen LI. Romantiek, of beter gezegd de opbouwende relatie, komt daardoor fijn in beeld. Maar Gangsters in Love kan absoluut niet tippen aan de top van de otome. Daarvoor is het te basic en mist het diepgang. Desondanks is het zeer vermakelijk. Voor mij zijn dit soort games echte guilty pleasures. Het is ook ideaal voor tussendoor tussen al het geweld van de andere otome.

Het verleden van een mobiele game is tevens goed zichtbaar. De hoofdstukken zijn zeer kort, er is geen voice-acting en het oogt allemaal zeer eenvoudig. Wel zijn er keuzemomenten met bijbehorend verschillende eindes. Vooral de missende voice-acting zal een gemis zijn voor wie daar al helemaal aan gewend is geraakt. Je mist daardoor net dat stukje extra beleving, al wen je er ook weer aan. Op de Switch 2 vond ik het beeld middelmatig. Vooral het design van de personages zag er nogal simpel uit. De gezichten missen detaillering en ogen haast emotieloos. Als je dat vergelijkt met een game als Jack Jeanne, dan is dit een enorme stap terug.

Missende content

Bij Astoria: Fate’s Kiss zagen we al dat Voltage Inc. ervoor had gekozen om niet alle content te porten. Bij Gangsters in Love is het nog een stapje erger. Van de negen seizoenen zijn er maar vier beschikbaar, er mist een LI en de tweede vrouwelijke hoofdpersoon mist. Vooral dat laatste had een geweldige toevoeging geweest, omdat je dan kan kiezen welke hoofdpersoon meer bij je past. Wie weet brengt Voltage Inc. nog ooit de missende content uit via DLC, maar voor nu is dit het. Mocht je de game vroeger hebben gespeeld, dan zal je moeten afwegen of het gemis aan content een dealbreaker is. Voor iedere nieuwkomer kan naar mijn mening wel gesteld worden dat er voldoende content beschikbaar is en je de rest niet mist zolang je het niet weet.