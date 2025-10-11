Ruffy and the Riverside update verschenen, verbeterd Switch en Switch 2 versie

Ruffy and the Riverside kwam enkele maanden geleden naar de Switch. De game is een 3D platformer in de stijl van Paper Mario, en alhoewel wij over het algemeen best positief waren (onze review kun je hier lezen) merkten we al gauw een aantal technische minpunten op. Vooral op de Switch 1 waren de laadtijden erg lang en had de game veel last van framedrops, vooral in intensieve scene’s. Nu waren wij blijkbaar niet de enige die daar last van hadden. Ontwikkelaar Zockrates Laboratories heeft namelijk net een ‘grote update’ voor Ruffy and the Riverside vrijgegeven. Dit werd bekend gemaakt via social media.

De update pakt verschillende problemen aan, waaronder de framerate. De originele game had de frame rate unlocked, dus terwijl het probeerde de 60 FPS te halen werd dit vaak niet gehaald. Zelfs de Switch 2 versie, die dit vaker haalde, had erg veel last van drops. Dit zou nu grotendeels verholpen moeten zijn op de Switch 2 en ook de Switch 1 versie heeft een hogere frame-rate. Daarnaast is de camera nu makkelijker en soepeler te besturen en is het gevechtsysteem verbeterd. Wat dat in moeten houden maakt de ontwikkelaar niet bekend, alleen dat het voor iedereen een verbetering zou moeten zijn.

Ruffy and the Riverside is te downloaden via de Switch eShop. De game is een open-world action game waarin jij de rol aanneemt van titelpersonage Ruffy. Hij kan de magische kracht SWAP gebruiken, waarmee hij bepaalde materialen uit de gamewereld kan kopiëren en plakken. Verander ijs in lava, watervallen in planten en nog veel meer terwijl je op hooibalen rijdt, de wereld verkent, vecht en creatieve puzzels oplost. Ontmoet een hele cast aan kleurrijke personages, die Ruffy sidequestst geven en je helpen de wereld te ontdekken. Verzamel munten, vlinders, dreamstones en neem je tijd terwijl je deze magische omgeving verkent. En heb je genoeg van deze 3D wereld? Spring dan in de 2D levels, gemaakt om puzzels van een nieuwe kant te bekijken en schatten te verzamelen.