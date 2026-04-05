[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 15

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
The New Denpa Men [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: Free-To-Play – 6 april
In 2024 kwam The New Denpa Men uit voor de Nintendo Switch. Deze free-to-play RPG is dus al een tijdje beschikbaar, maar heeft met deze release ook een Nintendo Switch 2-versie te pakken. Veel verschilt het overigens niet, de veranderingen zijn vooral een hogere refreshrate en hogere resolutie. De content zal niet verschillen tussen beide versies en ook in-game aankopen worden gedeeld tussen de versies zolang hetzelfde Nintendo-account wordt gebruikt.
The New Denpa Men is een RPG waarin je mysterieuze wezens kan vangen met de naam, hoe kan het ook anders, Denpa Men. Elke Denpa Men heeft een eigen karakter, waardoor je goed moet kijken welk wezentje op dat bepaalde moment tijdens het avontuur het beste bij jou past. Tevens is het in dit spel mogelijk om jouw thuishaven aan te passen, even lekker tot rust te komen door te vissen en aan de slag te gaan met andere activiteiten.
People of Note [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €23,99 – 7 april
People of Note is een turn-based RPG volg je het verhaal van Candence, een pop zangeres die beroemd probeert te worden. In deze wereld, die geheel om muziek lijkt te draaien, doet ze mee aan de “Noteworthy Song Contest’ waar ze echter niet ver komt. Ze realiseert zich dat haar solo-act niet genoeg is om de jury te overtuigen en gaat op pad leden voor haar nieuwe band te verzamelen. Ze reist naar de Rock City of Durandis, de EDM City of Lumina en verder, en verzamelt zo langzaam maar zeker muzikanten uit verre landen.
Maar er borrelt iets onder de oppervlakte… de muzikale energie van de wereld wordt langzaam verwoest door de ‘Harmonic Convergence’ en donkere krachten proberen de natuurlijke harmonie van de wereld te verstoren. Het is misschien niet hun taak, maar Candence en haar bandleden zullen alles op alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat muziek überhaupt nog een toekomst heeft.
Pokémon Champions [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: Free-to-play – 8 april
Pokémon Champions is een free-to-play titel die zich focust op de Pokémon Battles zoals we die gewend zijn uit de games.Het is dan ook alles wat je hart kan wensen qua gevechten bij elkaar. Niet alleen wordt deze software de nieuwe basis voor gevechten in kampioenschappen, het zal ook integratie krijgen met Home én de vele mechanics uit de game (Z-moves, Mega Evolution, Terastallizing) kunnen het tegen elkaar kunnen opnemen. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook de nieuwe mechanic van Wind & Wave ook in het spel verschijnen na de lancering.
De software is gratis om te downloaden met beperkte opslag voor Pokémon en kan dus Pokémon uit Home gebruiken voor je teams. Mocht je geen andere hoofdspellen hebben, dan kun je ook binnen het spel gebruik maken van standaard opties en meer mogelijkheden vrijspelen. Je Pokémon kunnen het daarnaast op drie verschillende manieren tegen elkaar op nemen. Het gaat hier om Ranked Battles, Casual Battles en Private Battles. Alle drie deze modussen zijn als Single Battle en als Double Battle te spelen.
Wat verder verschijnt in de week van 6 tot en met 12 april
- 6 april – Hidden Around the World
- 7 april – TR-49
- 7 april – Sigma Star DX
- 7 april – Eko and the Bewitched Lands
- 8 april – Chainstaff
- 8 april – Incantation
- 9 april – ZUMBA Treasures of Marble Island
- 9 april – Tears Revolude
- 9 april – Dream Castle Story – Nintendo Switch 2 Edition
- 9 april – Froggonit
- 9 april – Shika-Q
- 9 april – The Confinement
- 9 april – Skautfold: Moonless Knight
- 9 april – Arcadia Fallen II
- 9 april – Korean Drone Flying Tour ‘Hujeong Auditorium’
- 9 april – Brave Rounds
- 9 april – Beyond Words
- 9 april – Swoosh Cat
- 9 april – Timo Ball Beats
- 9 april – Sp(L/R)ite
- 9 april – Football Cup 2026
- 9 april – Spot Challengde Vol.1
- 9 april – Dream Castle Story
- 9 april – Geo Brain Boost! World Map Silhouette Quiz
- 9 april – Which Era is this? Japanese History – Era Guess Quiz
- 9 april – EGGCONSOLE ‘Scharzschild II’ PC-9801
- 9 april – Legends Aligned: Land of Order
- 9 april – Killer Toys
- 9 april – Solid Void: Topsy Turvy World
- 9 april – You’d be Surprised? Everyday English Vocabulary ‘Fill in the Blank’ Quiz
- 9 april – Which Era is this? World History ‘Era Guess Quiz’
- 9 april – Science Literacy Check for Adults
- 9 april – Train Plus 1 mini
- 9 april – Gentle Classical Music Lessons – For Grown-Ups
- 9 april – Cat Doctor – For Loyal Servants
- 9 april – General Knowledge Selection Quiz – National Adult
- 10 april – Restaurant Tycoon: My Cooking Empire – Diamond Edition
- 10 april – Cooking Tycoons 3in1 Bundle – Premium Edition
- 10 april – Buggy Off-Road Racing – Full Edition
- 10 april – Go Kart Mania- Upgrade Edition
- 10 april – Tank vs Tank – Definitive Edition
- 10 april – Veins of Darkness Horror
- 10 april – Guts & Grunts
- 10 april – Samurai Obby
- 10 april – DeadZone: Survival Ops Zombie Shooter & Ww2 Soldiers of Honor – Warzone Assault
- 10 april – Echoes
- 10 april – Nature’s Question
- 10 april – Xtreme Drifting Racing Simulator
- 11 april – Coloring Book – Animals Edition
- 11 april – Cup Heroes – Diamond Bag Bundle
- 11 april – Empire Hike
- 11 april – casual Sport Series: Racket Sports Bundle
Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.