Launch trailer SPYxANYA: Operation Memories verschenen

Ga op pad met al je favoriete personages uit deze geliefde anime serie!

Eerder vandaag verscheen SPYxANYA: Operation Memories op de Nintendo Switch. Bandai Namco heeft daarom een launch trailer online gezet, welke nog even een paar belangrijke punten van de game laat zien. SPYxANYA is gebaseerd op de razend populaire anime- en mangaserie SPYxFAMILY, en in de game krijg je de kans om tijd door te brengen met je favoriete personages. Denk hierbij natuurlijk aan Anya, Llyod en Yor, maar ook Damien, Becky en zelfs Yuri en Nightfall zijn van de partij! De trailer kun je hieronder bekijken.

Het plot van SPYxFAMILY draait om een ’tijdelijk gezin.’ Anya, een wees die toevallig ook gedachten kan lezen, krijgt het voor elkaar om geadopteerd te worden door Llyod, een geheim agent die bezig is met een missie en een familie nodig heeft als dekmantel. Als klap op de vuurpijl voegen ze daar Yor aan toe, een zeer efficiënte huurmoordenaar. Niemand weet van de ander dat ze dit kunnen/zijn (behalve Anya natuurlijk) wat voor de meest hilarische momenten zorgt. In SPYxANYA volg je Anya, die een nieuwe opdracht heeft gekregen van haar prestigieuze school: een fotoboek vol herinneringen maken. Volg het leven van dit gezin, ga naar school, geniet van vrije tijd met je familie en bezoek leuke locaties in het weekend. Hoe komt jou fotodagboek eruit te zien?