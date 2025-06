Deltarune Chapters 3 en 4 zijn nu beschikbaar voor de Nintendo switch 1 en 2

Fans van Undertale en Deltarune kunnen hun avontuur eindelijk voortzetten: Chapters 3 en 4 van Deltarune zijn vanaf vandaag beschikbaar. In tegenstelling tot de eerste twee hoofdstukken, die gratis te spelen zijn, worden deze nieuwe delen als betaalde bundel aangeboden voor 23,99 euro.

Deltarune speelt zich af in hetzelfde universum als Undertale en volgt opnieuw Kris, samen met klasgenoot Susie, op een reis door een mysterieuze wereld. De game behoudt de bekende top-down stijl, maar heeft een uitgebreider turn-based gevechtssysteem met meer diepgang en variatie. Spelers kunnen opnieuw kiezen of ze vijanden bevechten of proberen te sparen, wat invloed heeft op het verloop van het verhaal. De hoofdstukken zijn nu te downloaden op Steam, PlayStation, Xbox Series, Nintendo Switch en ook op de nieuwe Nintendo Switch 2. Wanneer het vijfde en laatste hoofdstuk uitkomt, is nog niet bekend.

Heb jij de nieuwe hoofdstukken al geprobeerd? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!