Launch trailer Switch 2-versie Warframe verschenen

Digital Extremes heeft een launch trailer online gezet voor de Switch 2 editie van Warframe. De free-to-play shooter, welke al op de Nintendo Switch te spelen was, heeft nu een Switch 2 versie gekregen. Deze verbeterd o.a. de FPS, resolutie, laadtijden en textures, en voegt de muis besturing van de Joy-Con 2 toe. De Switch 2-versie is daarnaast verschenen met de nieuwe enorme update genaamd ‘The Shadowgrapher.’, welke nieuwe gratis content toevoegt. De trailer kun je hieronder bekijken.

Warframe is een free-to-play third person shooter, welke sinds release in 2013 een enorme fanbase verzameld heeft. Sinds 2018 is de game ook op de Nintendo Switch te spelen, waarbij de meeste mensen onder de indruk waren over hoe goed de port was. Deze is nu verbeterd met de SWitch 2-versie, waarbij de game pas echt geoptimaliseerd is voor het nieuwe platform. Als je eraan zit te denken weer in de wereld van Warframe te duiken is dit wellicht ook een goed moment: wie uiterlijk 15 april 2026 inlogt krijgt gratis de Ambimanus Pack bij de game. Daarbij zit onder andere het Vericres Warfan-wapen, de Akomeogi Warfan weapon skin, de Slicing Feathers Stance Mod en nog diverse cosmetics. Omdat de game Cross Platform Play en Cross Platform Saves bevat kun je ook nog op elke mogelijke manier erin duiken, met wie je maar wilt.