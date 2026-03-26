Marvel Rivals bevestigd voor de Switch 2

Het is bevestigd dat Marvel Rivals naar de Switch 2 komt. Afgelopen jaar kwam het nieuws dat NetEase in gesprek ging met Nintendo over de gratis Hero-Shooter, maar concrete informatie over een eventuele port was er niet. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.

De executive producer van Marvel Games, Danny Koo, werd onlangs gevraagd door IGN of de game nog op de planning staat voor de Switch 2. Niet alleen blijkt dat het geval te zijn, een port is al in de maak. Koo vertelde IGN “We’re working on it, but when we have news, we’ll announce that one.” Om het daarna op te volgen met “We will do it.” Heel veel informatie over de game is dus nog niet beschikbaar. Zo blijft het een mystery wanneer de game zou moeten verschijnen, al speculeren mensen dat het waarschijnlijk binnen twee jaar zal zijn. Toch is het goed om te weten dat de populaire Hero Shooter uiteindelijk zijn weg naar de Switch 2 zal vinden. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!

Wat is Marvel Rivals?

Marvel Rivals is een gratis te spelen Hero Shooter die veel weg heeft van games als Overwatch. Echter, deze laat je spelen met je favoriete helden van Marvel. Zowel de bekenden als Iron Man, Captain America als de wat minder bekenden zoals de ondertussen geliefde (en gehate) Jeff the Land Shark. De game is op het moment te downloaden op pc, Xbox en PS5.