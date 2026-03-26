Amnesia: Rebirth komt Nintendo Switch 2 onveilig maken

Binnenkort wordt het flink griezelen geblazen, want Amnesia: Rebirth komt naar Nintendo Switch 2. Dat hebben Abylight en Frictional Games aangekondigd. Vanaf 30 april 2026 is de game te spelen.

Amnesia is een hele bekende naam in het horrorgenre van de gamewereld. Het begon allemaal met Amnesia: The Dark Descent, dat het genre op zijn kop zette met het duistere verhaal en de toen unieke game mechanics. Amnesia: Rebirth is in principe een vervolg op Dark Descent. Ditmaal speel je als een nieuw personage – Tasi Trianon. Je verhaal begint op het moment dat je wakker wordt in de woestijn van Algerije. Je weet niet wat er de afgelopen dagen is gebeurd en moet dit dus gaan uitzoeken. De tijd tikt… Het fijne aan deze game, is dat er een Adventure Mode bij zit die de horrorelementen eruit haalt. Het is dan natuurlijk niet echt een horrorgame meer, maar de watjes onder ons kunnen zo wel alsnog het verhaal ervaren.

Bijzonder is dat deze Amnesia-game begin vorig jaar ook voor Nintendo Switch werd aangekondigd. Die release lijkt er echter nooit zijn gekomen. Mogelijk heeft de komst van de Switch 2 de plannen gewijzigd. Het resultaat is daardoor wel dat we nu een mooi opgepoetste versie van Rebirth zullen krijgen, afgestemd op de nieuwe console.

Speciaal voor deze aankondiging is er een nieuwe trailer uitgebracht (pas op voor flitsende beelden).