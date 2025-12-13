Launch trailer Terminator 2D: No Fate

Het heeft even geduurd, maar Terminator 2D: No Fate is verschenen op de Nintendo Switch. De game is in het verleden verschillende keren uitgesteld, maar we kunnen momenteel eindelijk aan de slag met deze 2D Action Side-scroller. Om dat te vieren heeft Reef Entertainment een launch trailer online gezet. Hierin worden de beste kanten van de game nog even in het zonnetje gezet. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Terminator 2D: No Fate over?

Terminator 2D: No Fate is een hommage aan de tweede Terminator film: Terminator 2: Judgement Day. In de game krijg je op verschillende momenten kans om te spelen als Sarah Conner, John Conner en de T-800 terwijl ze Skynet en de dodelijke T-1000 proberen te slim af te zijn. De game is een 2D action side-scroller en belooft veel verschillende missies, die het verhaal van de film zowel volgen als uitbreiden. Unieke scenario’s zijn toegevoegd en er zijn meerdere eindes beschikbaar, maar fans van de films zullen zeker de iconische scenes en momenten uit de film herkennen.