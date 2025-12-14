[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 51

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
The Rogue Prince of Persia [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 16 december
In The Rogue Prince of Persia neem je de rol aan van de Prins. Niet heel vreemd voor een Prince of Persia game, en ook ditmaal heb je nogal een taak op je bord. Jij moet namelijk Perzië redden. Aan het begin van de game word je wakker in een Oase vlak buiten de hoofdstad van je koninkrijk. Er is een invasie gaande, en die ga jij proberen tegen te houden. Omdat het een roguelite is, zul je regelmatig het loodje leggen. Elke keer dat dit gebeurt, keer je terug naar de Oase. Tijdens elke run ontdek je nieuwe gebieden, ontrafel je meer van het non-lineaire verhaal en vecht je met diverse dodelijke wapens en indrukwekkende skills die je gebruikt door middel van medaillons. Tijdens een run kun je desgewenst van build veranderen, en na elke run speel je nieuwe wapens, medaillons en meer vrij.
System Shock [Nintendo Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 december
System Shock is een sci-fi shooter/immersive sim, die in 1994 uitkwam. Deze eervolle remake combineert de gameplay van de originele titel met HD visuals, geüpdatet controls, een verbeterde interface en nieuwe geluiden en muziek. Het verhaal speelt zich af op Citadel Station, waar een psychotische AI genaamd SHODAN alles heeft overgenomen. De bemanning is veranderd in een leger van cyborgs en mutanten, en ze is van plan om hetzelfde met de Aarde te doen. En jij bent, natuurlijk, de enige die dit kan stoppen. Vecht je een weg door de diepten van een verdoemd ruimtestation waar je een combinatie van futuristische wapens, stealth en je eigen verstand moet gebruiken om te ontsnappen.
Cast n Chill [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €14,79 – 18 december
Cast n Chill is een rustgevende vissing game waarin je op je dooie gemak vissen vangt. Vang zeldzame vissen, verbeter je uitrusting en haal legendarische vangsten binnen, samen met je trouwe viervoeter. Ontdek welke rustgevende plekjes die er zijn om een hengeltje uit te werpen en wacht heerlijk relaxt tot de beestjes toehappen. De game komt daarnaast met twee modussen: Actieve Modus waarin je daadwerkelijk de hengel moet werpen, in de gaten houden en binnen halen, of passieve modus: waarin de game het meeste doet. De game heeft meer dan 50 verschillende vissen om te vangen, rangerend van ‘oh deze ken ik wel’ tot ‘wat is dit nu weer’. Oh, en ook niet geheel onbelangrijk, de game heeft co-op!
Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 december
- 15 december – Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam
- 15 december – Tombi! 2: The Evil Swine Return Special Edition
- 15 december – Tombi! 2: The Evil Swine Return Special Edition – Switch 2
- 15 december – Bus Sim City Simulator 25
- 15 december – Chernobyl: Escape from Pripyat
- 16 december – Tanglewood
- 16 december – Lucha Align
- 16 december – Sports Challenge :65 Games Edition
- 17 december – Baroque Shooting Reversed
- 17 december – Baroque Become a Meta-Being Revive
- 17 december – Hexa Chippy
- 18 december – Oppidum
- 18 december – Room 08
- 18 december – A-Train: All Aboard! Tourism Nintendo Switch 2 Edition
- 18 december – Ahhnalog 112
- 18 december – Demonspire
- 18 december – Zumba: The Dragon’s Marble Trail
- 18 december – Myriad Death
- 18 december – BROK Complete Bundle
- 18 december – What is Older
- 18 december – The Days without Gods
- 18 december – Super Ultimate Fighters X
- 18 december – Clutchtime: Basketball Deckbuilder
- 18 december – Baradroid
- 18 december – EGGCONSOLE ‘Yuureikun’ MSX2
- 19 december – Hole.io Blossom Edition
- 19 december – Nordic Ashes: The Complete Saga
- 19 december – Spy Guy: Christmas
- 19 december – Real Boxing 2 Remastered – El Loco Edition
- 19 december – Cosmic Arcade Tycoon
- 19 december – Cup Heroes
- 19 december – Auto Sport Racing Simulator
- 19 december – Big Trouble in Little Chimney
- 20 december – Knight’s and Guns – Dragon’s WrathFight For America
- 20 december – Raptor Evolution
- 20 december – Dive Expedition
- 20 december – Monsters in Cards
- 21 december – Construct Farm / Cat Simulator [Bundle]
