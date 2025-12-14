[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 51

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

The Rogue Prince of Persia [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 16 december

In The Rogue Prince of Persia neem je de rol aan van de Prins. Niet heel vreemd voor een Prince of Persia game, en ook ditmaal heb je nogal een taak op je bord. Jij moet namelijk Perzië redden. Aan het begin van de game word je wakker in een Oase vlak buiten de hoofdstad van je koninkrijk. Er is een invasie gaande, en die ga jij proberen tegen te houden. Omdat het een roguelite is, zul je regelmatig het loodje leggen. Elke keer dat dit gebeurt, keer je terug naar de Oase. Tijdens elke run ontdek je nieuwe gebieden, ontrafel je meer van het non-lineaire verhaal en vecht je met diverse dodelijke wapens en indrukwekkende skills die je gebruikt door middel van medaillons. Tijdens een run kun je desgewenst van build veranderen, en na elke run speel je nieuwe wapens, medaillons en meer vrij.

System Shock [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 december

System Shock is een sci-fi shooter/immersive sim, die in 1994 uitkwam. Deze eervolle remake combineert de gameplay van de originele titel met HD visuals, geüpdatet controls, een verbeterde interface en nieuwe geluiden en muziek. Het verhaal speelt zich af op Citadel Station, waar een psychotische AI genaamd SHODAN alles heeft overgenomen. De bemanning is veranderd in een leger van cyborgs en mutanten, en ze is van plan om hetzelfde met de Aarde te doen. En jij bent, natuurlijk, de enige die dit kan stoppen. Vecht je een weg door de diepten van een verdoemd ruimtestation waar je een combinatie van futuristische wapens, stealth en je eigen verstand moet gebruiken om te ontsnappen.

Cast n Chill [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €14,79 – 18 december

Cast n Chill is een rustgevende vissing game waarin je op je dooie gemak vissen vangt. Vang zeldzame vissen, verbeter je uitrusting en haal legendarische vangsten binnen, samen met je trouwe viervoeter. Ontdek welke rustgevende plekjes die er zijn om een hengeltje uit te werpen en wacht heerlijk relaxt tot de beestjes toehappen. De game komt daarnaast met twee modussen: Actieve Modus waarin je daadwerkelijk de hengel moet werpen, in de gaten houden en binnen halen, of passieve modus: waarin de game het meeste doet. De game heeft meer dan 50 verschillende vissen om te vangen, rangerend van ‘oh deze ken ik wel’ tot ‘wat is dit nu weer’. Oh, en ook niet geheel onbelangrijk, de game heeft co-op!

Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 december

15 december – Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam

15 december – Tombi! 2: The Evil Swine Return Special Edition

15 december – Tombi! 2: The Evil Swine Return Special Edition – Switch 2

15 december – Bus Sim City Simulator 25

15 december – Chernobyl: Escape from Pripyat

16 december – Tanglewood

16 december – Lucha Align

16 december – Sports Challenge :65 Games Edition

17 december – Baroque Shooting Reversed

17 december – Baroque Become a Meta-Being Revive

17 december – Hexa Chippy

18 december – Oppidum

18 december – Room 08

18 december – A-Train: All Aboard! Tourism Nintendo Switch 2 Edition

18 december – Ahhnalog 112

18 december – Demonspire

18 december – Zumba: The Dragon’s Marble Trail

18 december – Myriad Death

18 december – BROK Complete Bundle

18 december – What is Older

18 december – The Days without Gods

18 december – Super Ultimate Fighters X

18 december – Clutchtime: Basketball Deckbuilder

18 december – Baradroid

18 december – EGGCONSOLE ‘Yuureikun’ MSX2

19 december – Hole.io Blossom Edition

19 december – Nordic Ashes: The Complete Saga

19 december – Spy Guy: Christmas

19 december – Real Boxing 2 Remastered – El Loco Edition

19 december – Cosmic Arcade Tycoon

19 december – Cup Heroes

19 december – Auto Sport Racing Simulator

19 december – Big Trouble in Little Chimney

20 december – Knight’s and Guns – Dragon’s WrathFight For America

20 december – Raptor Evolution

20 december – Dive Expedition

20 december – Monsters in Cards

21 december – Construct Farm / Cat Simulator [Bundle]

