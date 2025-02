Launch trailer The Stone of Madness nu online

Afgelopen week kwam The Stone of Madness naar de Nintendo Switch. Deze game, van dezelfde ontwikkelaars als Blasphemous, stond al sinds 2020 op de planning, maar verscheen op de PC pas afgelopen oktober. De game is nu ook op een aantal platformen verschenen, waaronder de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Tripwire Interactive nu een launch trailer online gezet, waarin de gameplay en duistere toon van de game nog eens goed naar voren komen. De launch trailer kun je hieronder bekijken.

Waar gaat The Stone of Madness over?

Met The Stone Of Madness slaat The Game Kitchen een heel andere weg in. De Blasphemous-developer verruilt metroidvania voor RTS stealth. In plaats van uitdagende 2D-combat draait het nu om het rondsluipen in en het ontsnappen uit een sinister klooster. Het is duidelijk dat de ontwikkelaars wel van duistere thema’s houden: zo hadden Blasphemous en het vervolg allebei een zeer lugubere religieuze setting. The Stone of Madness lijkt hier enigszins op door te gaan, aangezien ook deze zich afspeelt in een Spaans klooster/gekkenhuis. Mt natuurlijk de prachtige artstyle die we inmiddels van The Game Kitchen gewend zijn.

In The Stone Of Madness speel je als vijf verschillende personages, die allemaal onder verschillende voorwendselen gevangen zijn genomen in het klooster. Terwijl je probeert te ontsnappen, puzzels oplost en je omgeving verkent, is het ook belangrijk om je geestelijke gezondheid in de gaten te houden. Het is immers niet voor niets een gekkenhuis. Elk personage draagt zijn eigen angsten en trauma’s bij zich, waar je rekening mee moet houden. Hoe meer je ze hieraan blootstelt, hoe meer negatieve eigenschappen – zoals paranoia, vergeetachtigheid en gewelddadigheid – de boventoon gaan voeren.

Voor je begint, kies je één van de twee ontsnappingsplannen. Daarna speelt het verhaal zich af gedurende verschillend dag-en-nachtcycli. Overdag voer je verschillende acties uit, en ’s nachts rusten je personages uit en bereid je je voor op de volgende dag. Maar de nacht biedt ook unieke mogelijkheden en kansen, al lopen je personages wel risico. In ieder geval heeft elk ontsnappingsplan zijn eigen unieke verhaal en dus ook verschillende missies en gebeurtenissen. The Stone Of Madness is dus wel een game die je gerust twee keer speelt.