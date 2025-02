Star of Providence komt in februari naar de Switch

Top-down action shooter Star of Providence heeft een releasedatum! De game werd aanvankelijk in augustus 2023 aangekondigd voor de Nintendo Switch, maar er werd al die tijd met geen woord gerept over een release. Dat terwijl de shooter al sinds 2017 te spelen is op Steam (eerder onder de naam Monolith), en daar overigens overwegend positieve reviews heeft gekregen. Nu is echter bekendgemaakt dat Star of Providence op 20 februari uitkomt voor de hybride console van Nintendo.

Star of Providence is de tweede game die Bigmode uitbrengt, een uitgever die we kennen van de vorig jaar uitgekomen titel Animal Well. De game, ontwikkeld door Team D-13, schittert in zijn eenvoud. Je speelt door verschillende verdiepingen van een gebouw dat barst van de vijanden. Gelukkig heb je 13 wapens om uit te kiezen, die je met 50 modifiers helemaal kunt aanpassen aan jouw speelstijl. Elke verdieping heeft een andere lay-out, en dankzij de procedureel gegenereerde elementen is elke playthrough net weer even anders.

Star of Providence komt digitaal uit in de Nintendo eShop.