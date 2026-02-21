Launch trailer van Gear.Club Unlimited 3 uitgebracht voor de Nintendo Switch 2

Er is een nieuwe launch trailer verschenen voor Gear.Club Unlimited 3. Na twee delen op de vorige console maakt de raceserie nu zijn debuut op de Nintendo Switch 2.

In dit nieuwe deel verkennen spelers twee grote regio’s. Zo race je door Japan, met bochtige bergwegen en lange snelwegen die zijn geïnspireerd op streetracing. Daarnaast kun je rijden langs de Middellandse Zeekust, waar zonnige panorama’s, kliffen en smalle wegen zorgen voor technische uitdagingen. Nieuw is de Highway-modus, waarin hoge snelheden en druk verkeer centraal staan. In Highway Rush neem je het op tegen de klok, terwijl Endless je zo lang mogelijk laat doorrijden zonder einde. De game bevat meer dan vijftig circuits verspreid over beide regio’s en een uitgebreide carrièremodus. Ook is er een splitscreen-multiplayer om samen met vrienden te racen. Spelers kunnen achter het stuur kruipen van merken als Porsche, Bugatti, Koenigsegg, Pagani, Nissan en Mazda.

Ga jij de weg op? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!