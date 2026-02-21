Cabernet krijgt een fysieke release voor de Nintendo Switch

Akupara Games en Party for Introverts hebben aangekondigd dat Cabernet ook fysiek verschijnt op Nintendo Switch. De fysieke versies moeten in de zomer van 2026 worden verzonden.

Er komt een standaardeditie met daarin de game en een portretboek. Voor verzamelaars is er ook een collector’s edition. Die bevat naast de game en het boek onder andere een replica van een broche, de originele soundtrack, een artbook, een vampire cat-pin en een speciale verzamelbox. Cabernet verscheen vorig jaar al digitaal in de Nintendo eShop. De game is een 2D verhalende RPG die zich afspeelt in een 19e-eeuws Oost-Europees geïnspireerde setting met een moderne twist. Je speelt als Liza een jonge vampier die moet leren omgaan met haar nieuwe bestaan. ’s Nachts ga je op pad om te jagen en geheimen te ontdekken terwijl je overdag plannen smeedt en relaties opbouwt. Onderweg krijg je te maken met politieke intriges, sociale spanningen en moeilijke keuzes. De pre-orders van de fysieke versies kun je hier vinden.

