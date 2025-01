Capcom Spotlight aangekondigd voor 4 februari

Capcom heeft een nieuwe ‘Capcom Spotlight’ aangekondigd, een presentatie die de een aantal aankomende Capcom games onder de loep neemt. De presentatie zal ongeveer 35 minuten duren en begint hier in Europa op 4 februari om 23:00. Om dit evenement aan te kondigen heeft Campcom een korte video online gezet. Hierin laten ze alvast de games zien die voorbij zullen komen. Verwacht informatie en nieuwe gameplaybeelden van games als Monster Hunter Wilds, Onimusha: Way of the Sword, Capcom Fighting Collection 2, en Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. De korte video kun je hieronder bekijken.

Van deze vier games zijn momenteel alleen Capcom Fighting Collection 2, en Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics bevestigd voor de Switch. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics verscheen afgelopen september op de Switch. Een indrukwekkende collectie, die wij met volle overgave een 9 gaven. Capcom Fighting Collection 2 staat momenteel gepland voor later dit jaar. Van Monster Hunter Wilds, die eind februari zal verschijnen, is inmiddels bekend dat deze niet naar de Nintendo Switch zal komen. Wel zijn er een aantal vage geruchten dat de game wellicht op de planning staat voor de Switch 2. Misschien dat deze spotlight nog verassingen kan bieden!