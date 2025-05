Launch trailer verschenen voor complot puzzle game The Operator

The Operator verscheen deze week op de Nintendo Switch. In deze ‘complot puzzle game’ gebruik je je detective skills om agenten in het veld bij te staan en mysterieuze misdaden op te lossen. De game verscheen vorig jaar op steam, maar s nu dus ook op Nintendo’s hybride console te spelen. Om de release hiervan te vieren heeft Bureau 81 nog even een launch trailer online gezet, waarin de sfeer van deze spannende game nog even goed naar voren komt. De trailer kun je hieronder bekijken.

Waar gaat The Operator over?

In The Operator ben je eens een keer niet de agenten in het veld zelf, maar juist diegene achter de computer. Diegene die achter de computer zit, alle informatie krijgt en hierdoor de touwtjes aan elkaar kan knopen. Je hebt geen tijd te verliezen, want zelfs tijdens de eerste dag van je nieuwe baan zullen er zat zaken zijn die opgelost moeten worden… en mensen die op je rekenen. Als de agenten in het veld hulp nodig hebben bellen ze namelijk jouw, om te fact-checken, de databases door te zoeken, de moordenaar te identificeren en meer. Jij hebt toegang tot alle databases en het is aan jou om de waarheid boven water te halen. De hele waarheid. Alle waarheid, hoe vreemd deze ook mag zijn. Maar wat gebeurd er als je gaat zitten neuzen op plaatsen waar je eigenlijk niet had mogen komen?