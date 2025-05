[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 22

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Pipistrello and the Cursed Yoyo

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 28 mei 2025

Pipistrello and the Cursed Yoyo is werelds eerste ‘jojovania’, en top-down 2D avontuur waarin je een uitgebreide wereld verkent. Jij speelt als Pippit, een zelf benoemde yoyo meester, die nooit echt goed met zijn familie kon opschieten. Zijn familie is namelijk de welbekende en machtige Pipistrellos familie, waar zijn tante, Madame Pipistrello, aan het hoofd staat. Zijn familie heeft een machtige greep op de stad, waarbij ze de monopolie hebben op alle elektra uit de stad.

Pippit wil hier over het algemeen niets mee te maken hebben, maar wanneer hij eindelijk eens huiswaarts keert raakt hij verwikkeld in een gevecht tussen een rivalerende bende die deze monopolie af wil pakken en zijn familie. Neem het op tegen deze rivalerende criminele entrepreneurs met een wapen dat je het beste kent… je jojo! Vecht, navigeer platform puzzels en verken de wereld door je jojo te gebruiken, waarbij je nieuwe manoeuvres kunt leren en deze samen kunt voegen om tot nieuwe hoogtes te komen.

Nice Day For Fishing

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 29 mei 2025

Nice Day for Fising is een game van youtube kanaal Viva La Dirt League, een sketchcomedygezelschap uit Nieuw-Zeeland. Veel van hun sketches gaan over de absurde verhalen die NPC’s in games meemaken… en daarvan is nu een game gemaakt! Als de helden van Azerim op mysterieuze wijze verdwijnen, dreigt een kwaadaardige macht het land over te nemen! De NPC-visser Baelin moet opstaan om het stadje Honeywood te verdedigen op de enige manier die hij kent! Maar er is iets veranderd. Baelin is geen NPC meer, maar een… avonturier! Kun jij deze nieuwe verantwoordelijkheid aan? Vecht tegen vissen met precisietiming en magische spreuken, upgrade je vaardigheden, versla het kwaad en herbouw Honeywood. Mogge! Lekker dagje om te vissen, hè?

FUGA: Melodies of Steel 3

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 29 mei 2025

FUGA: Melodies of Steel 3 is het derde en laatste deel in de FUGA serie, een tactische role-playing game waarin kinderen en een tank die zielen kan gebruiken als een extreme vorm van kogels de hoofdrol spelen. Dit deel belooft de ware redenen van de wanhoop van de laatste series aan het licht te brengen. Aangelokt door een mysterieuze stem wagen de kinderen zich in een verboden grot. Tot hun verbazing vinden ze daar de Taranis terug die ze hadden achtergelaten in de wolkenzee. Om Malt te redden, stappen ze opnieuw aan boord en zetten ze koers naar het hart van het Berman-keizerrijk, waar ze worden geconfronteerd met de legendarische en meedogenloze Demon Blood Cavalry.

De gameplay is daarnaast flink op de schop gegaan, met een nieuw gevecht systeem, zwakte-combo’s, assist-aanvallen en de ‘ultieme vorm van Taranis’ waarbij je verborgen krachten kunt ontgrendelen om een heel scala aan vaardigheden te activeren. Met twee keer zoveel content als het laatste deel belooft het een onvergetelijke en emotionele climax serie te worden.

Wat verder verschijnt in de week van 26 mei tot en met 1 juni

27 mei – Cattle Country

27 mei – Werewolf Hunter: Survive the Howl

28 mei – Starlight Legacy

28 mei – ADVANCED V.G. Saturn Tribute

28 mei – Steam-Heart’s Saturn Tribute

28 mei – Collie Call

29 mei – Piball Spire

29 mei – Anime Dance-Off: Las Vegas

29 mei – Welcome to Empyreum

29 mei – Submeased 2 : The Hive

29 mei – Shikhondo: Youkai Rampage

29 mei – Detectivebureau Lars & Maja

29 mei – Mystery Lover 2: Forgotten Truth

29 mei – Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure

29 mei – Slit Mouth Woman VS AOONI

29 mei – Renmants of the Rift

29 mei – Korean Drove Flying Tour: Bukhan River

29 mei – Escape Game: The Empty School

29 mei – Ghost Frequency

29 mei – Report Horror Haul

29 mei – Room 04

29 mei – Ramen! Road to Mastery

29 mei – Penguin Flight: Beyond the Clouds

29 mei – Superation

30 mei – Theater Unrest

30 mei – Spy Guy Hidden Objects: Antiques

30 mei – Buggy Off-Road Racing -Value Edition-

30 mei – Hill Climb Motorcycle

30 mei – Bubble Trouble Adventures

30 mei – JamJam

30 mei – Snooker Fever -Prime Edition-

30 mei – Deep Under

30 mei – Paper Plane

30 mei – Retro Drive: Revamped

30 mei – Fashion World -Super Edition-

1 mei – Rally Classics

