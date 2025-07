Zo ziet de LEGO Game Boy-set eruit!

Begin januari dit jaar werd de gloednieuwe LEGO Game Boy-set onthuld. Echter zagen toen alleen maar een paar gekleurde steentjes voorbijkomen en bleven andere details onbekend. Tot vandaag tenminste, want vannacht deelde Nintendo of America via X een gloednieuwe video. Daardoor weten we nu niet alleen hoe de in elkaar gezette LEGO handheld spelcomputer eruitziet, maar ook dat er spelletjes in kunnen worden geplaats. Het gaat om de games Super Mario Land en The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Uiteraard kunnen deze games niet gespeeld worden op deze LEGO-set vanwege gebrek aan elektronica. Desondanks kun je wel het scherm veranderen door een ander plaatje te gebruiken. Hierdoor lijkt het net alsof de titel te spelen is.

Verder is het leuk om te weten dat deze aankomende LEGO-set bijna een 1 op 1 replica is als je kijkt naar het formaat. Daardoor is de LEGO Game Boy praktisch net zo groot als de originele Nintendo Game Boy die verscheen in 1990. Tevens is het aantal bouwsteentjes en de prijs ook al bekend. Zo krijg je 421 steentjes geleverd voor een bedrag van €59,99. De LEGO Game Boy is vanaf nu vooraf te bestellen bij de officiële LEGO-website en wordt verzonden vanaf 1 oktober 2025.