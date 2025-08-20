LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight aangekondigd voor Switch 2

Fans van de TT LEGO-games opgelet. Warner Bros. heeft een nieuwe titel aangekondigd en die heet: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight! Dit LEGO Batman-avontuur verschijnt ergens in 2026 voor diverse platformen waaronder de Switch 2. De game gaat al te spelen zijn tijdens Gamescom deze week. Wij moeten helaas nog even wachten voordat we er van kunnen genieten. Gelukkig is er een nieuwe trailer waardoor we wel een indruk krijgen. Je vindt de video onderaan dit bericht.

De kenners zullen het weten, maar TT-Games is de ontwikkelaar achter vele legendarische LEGO-games. Ook voor deze nieuwe titel gaan zij weer aan de slag. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight is de eerste LEGO-release van TT Games sinds The Skywalker Saga in 2022. Wat mogen we dan verwachten? Nou, een gloednieuw open-wereld-actie-avonturengame waarin je op Bruce Waynes epische reis gaat om de held van Gotham City te worden. De game is geïnspireerd door tientallen jaren aan Batman-films, televisieseries, strips en games en zit boordevol Batman-nostalgie, DC-lore en de kenmerkende LEGO-humor van TT Games. Als je meer wil weten, neem dan een kijkje op de website van de game.

Kijk jij uit naar LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight? Laat het ons weten in de reacties!