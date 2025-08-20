Speciale aankondiging voor Hollow Knight: Silksong op 21 augustus

Tijdens de Nintendo Switch 2 Direct van 3 april verscheen er veelbelovend nieuws over de langverwachte opvolger van indiegame Hollow Knight uit 2017. Team Cherry maakte een korte verschijning in de Partner Shizzle Reel om te bevestigen dat Hollow Knight: Silksong een release window heeft gekregen. We kregen toen te horen dat fans de game ergens in de loop van 2025 mogen verwachten. En we leerden dat de game zowel naar de Nintendo Switch als de Switch 2 gaat komen. Maar daar bleef het ook bij. Nu popt er ineens een aankondiging van een ‘special announcement’ op. Gaan we dan eindelijk een specifieke releasedatum te horen krijgen? De speciale aankondiging vindt plaats op donderdag 21 augustus om 16.30 uur. Je vindt de link naar de livestream hieronder.

Hollow Knight: Silksong werd oorspronkelijk aangekondigd in 2019. In de tussentijd verschenen er een paar trailers, maar informatie over een releasedatum was schaars. Begin dit jaar deelde Team Cherry daarom ook een korte update om te bevestigen dat de game er echt gaat komen en zo wanhopige fans gerust te stellen. Hopelijk horen we morgen wanneer we Silksong kunnen gaan spelen!