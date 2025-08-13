Nieuwe trailers voor mysterie visual novel Ghost Traveler: Adventures in Edo

Een paar weken geleden werd de releasedatum bekendgemaakt voor mysterie visual novel Ghost Traveler: Adventures in Edo. Met dit nieuws onthulde uitgever en ontwikkelaar Success Corporation ook een zogenaamde ‘portraits before the prologue’-trailer voor hoofdpersoon Kotaro. Een korte video met een beschouwend verhaal over Kotaro dat zich afspeelt vlak voor het begin van de proloog van de game. Ofwel, voor spelers alvast een korte introductie van de protagonist van de aanstaande visual novel.

Maar bij die ene trailer blijft het niet. Vooruitlopend op de release op 16 oktober zijn er nu weer twee nieuwe ‘portraits before the prologue’-trailers gedeeld. Het gaat weer om video’s met eenzelfde korte verhalende schets, dit keer voor twee andere personages: Shurei en Koyuki. Je kunt hun trailers hieronder bewonderen.

Ghost Traveler: Adventures in Edo is vanaf 16 oktober te koop in de Nintendo eShop. In dit verhaal speel je als de 17-jarige Kotaro Sawa. Op een dag maakt hij een bovennatuurlijke gebeurtenis mee waardoor hij bewusteloos raakt en vervolgens wakker wordt in de Edo periode. Daar is hij getuige van een bizarre moord. Het is aan jou om het verhaal te doorlopen en het mysterie van de moord op te lossen. Want alleen dan kan Kotaro weer terug naar het huidige moderne Japan.

Staat deze visual novel op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!

Shurei’s Story

Koyuki’s Story