LEGO Horizon Adventures komt naar de Switch vanwege “gezinsvriendelijk publiek”

Verrassender is de reden waarom de game niet naar de Xbox komt.

LEGO Horizon Adventures werd vorige maand tijdens de Summer Game Fest presentatie aangekondigd. Mensen waren toen verbaasd dat een LEGO game gebaseerd op een grote PlayStation franchise als Horizon ook naar de Switch komt. In een nieuw interview van de website Gamefile met James Windeler de narative director van Guerrilla Games is duidelijk geworden waarom er gekozen is om de game op de Switch te lanceren. De beslissing is genomen vanwege “Sony’s wens om de Horizon franchise naar een veel groter publiek te trekken, waaronder een gezinsvriendelijk publiek en een jonger publiek”.

Op basis van de wens om een groter publiek te bereiken ging de Gamefile journalist ook in op het niet beschikbaar stellen van de game op de Xbox. Hij antwoordde daarop het volgende. “Op dit moment zijn we bezig om de hardware tot zijn limieten te pushen en zorgen we ervoor dat deze game er zo geweldig mogelijk uitziet op deze hardware. En weet je, ik heb momenteel niet echt iets te melden over Xbox”.

Een bijzonder antwoord aangezien de game dus ook verschijnt op een veel zwakker platform. Het wordt dan erg moeilijk om de limieten van de hardware te pushen. Maar goed dat mogen de ontwikkelaars uitvogelen. LEGO Horizon Adventures verschijnt ergens rond de feestdagen op PlayStation 5, PC en de Nintendo Switch. Ga jij hem halen? Laat het weten in de reacties!