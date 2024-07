Horror RPG Ao Oni komt naar de Nintendo Switch

een mysterieus landhuis waar geruchten werkelijkheid worden!

Fans van cultklassieke horror, let op! Game Studio heeft aangekondigd dat het angstaanjagende en spannende Ao Oni op 26 juli 2024 naar de Nintendo Switch komt. Dit spel, dat oorspronkelijk in 2008 als freeware werd uitgebracht, heeft spelers jarenlang gefascineerd met zijn unieke mix van horror en puzzels.

In Ao Oni bevind je je in een mysterieus landhuis waar geruchten over blauwe monsters tot leven zijn gekomen. Terwijl je door de donkere gangen navigeert, probeer je te ontsnappen aan de monsterlijke “Blauwe Tragedie.” Met de nieuwe high-speed modus kun je de spanning opvoeren, met snelheden van 2x tot 15x.

Daarnaast is er een nieuwe modus genaamd “Ao Oni: Ai’s Verhaal,” waarin je een nieuw personage genaamd Ai speelt. Elke keer dat je speelt, verandert de lay-out van het landhuis, wat zorgt voor eindeloze herspeelbaarheid.

Wat is jouw favoriete horrorspel? Laat het ons weten in de reacties.