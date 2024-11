Leif’s Adventure: Netherworld Hero verschijnt 19 december 2024

Meer dan vier jaar geleden schreven wij in onze hands-on over Leif’s Adventure: Netherworld Hero. We zagen het als een veelbelovend coöperatief avonturenspel. We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag is door uitgever Mindscape en ontwikkelaar OneManOnMars Art & Games bekendgemaakt dat de game vanaf 19 december beschikbaar is in de Nintendo eShop. Hoeveel de game precies gaat kosten is nog niet duidelijk. Wel kun je in de eShop nu al een speelbare demo van de game downloaden.

Leif’s Adventure: Netherworld Hero is een verhaalgedreven 2D-actieavontuur over vriendschap en teamwork. Je kan de game alleen of samen met een vriend spelen. Wanneer Leif’s dorp wordt aangevallen en zijn oudere broer wordt meegenomen naar een andere wereld, probeert Leif hem te redden. Hierdoor belandt Leif in een andere wereld, Netherworld. Daar redt hij een klein spook die hem vervolgens tijdens zijn avontuur te hulp zal schieten. Het is aan jou om Leif en zijn maatje Ghost door het avontuurlijke Netherworld te leiden terug naar huis. Dompel jezelf onder in een open wereld met uitdagende puzzels en spannende gevechten. Benut de krachten van zowel Leif als Ghost en word de held van Netherworld.

Nieuwsgierig geworden naar dit avontuur? Bekijk dan de releasetrailer hieronder.