[Review] Let’s Sing 2025 – Je hoeft geen karaokekamer meer te huren

Met Let’s Sing 2025 heb je alle ingrediënten in huis voor een heerlijk avondje gezelligheid. Zingen in je eentje, in duo’s of met z’n vieren; het kan allemaal. Zijn er dan nog gebreken te vinden? Lees snel verder voor ons oordeel over deze party-game!

Nog eerst even dit

Als muziekdocent binnen de redactie is Let’s Sing 2025 natuurlijk de perfecte game om te testen. Zo heb ik de 2024-editie ook al goed aan de tand gevoeld. Wat verderop in deze review ga ik zeker ook in op de veranderingen/verbeteringen die gemaakt zijn ten opzichte van het vorige deel. Om een beter beeld te kunnen krijgen van de gameplay heb ik geprobeerd om veel verschillende mensen te laten zingen. Van mensen die zichzelf toondoof noemen, tot aan medemuzikanten die al langere tijd (semi)-professioneel zingen. Daarnaast heb ik ook met verschillende apparaten gewerkt. De meegeleverde microfoon uit de 2024-versie bijvoorbeeld, maar ook met allerlei soorten mobiele telefoons. Het gemak van Let’s Sing is namelijk dat iedereen snel kan meedoen via de Let’s Sing Companion-app. Met deze voorinformatie neem ik jullie nu mee in een aantal van deze ervaringen en een algemene indruk van de modi in de game. Hoewel de game zelf zo tussen de 30 á 40 nummers bevat, kun je met een VIP-pas toegang krijgen tot meer dan 150 nummers. Genoeg om uit te proberen dus!

Wat valt er allemaal te beleven in Let’s Sing?

Voor mij voelde Let’s Sing 2025 een beetje als de jaarlijkse nieuwe FIFA-game (of tegenwoordig EA Sports FC genoemd). Dat hoeft trouwens helemaal niet iets negatiefs te betekenen. Ik vind het eigenlijk best fijn dat er jaarlijkse verbeteringen worden doorgevoerd. Dat valt ook zeker te zeggen over deze gameserie. Net als bij het vorige deel is de structuur hetzelfde. De focus ligt natuurlijk op het zingen in allerlei vormen. De Career Mode is in het begin bedoelt als tutorial, maar gaat steeds in moeilijkheidsgraad een stapje verder. Ik vind het echt heel positief dat deze modus weer helemaal als nieuw aanvoelt ten opzichte van het vorige deel. De grapjes, de mogelijkheid om keuzes te maken en daarbij een grote wereldster te worden of juist een intieme singer-songwriter maakt de game het waard om dagelijks te spelen in je eentje.

Uiteraard zit de kracht wel in het spelen met meerdere mensen. Je kunt in multiplayeropties kiezen om samen alles hetzelfde te zingen. De zanglijn van het nummer dus. Hierbij voelt het meer alsof je het tegen elkaar opneemt. Deze Classic modus komt ook veel voor in games als Rockband, Guitar Hero of SingStar. De Feat modus is echter anders en naar mijn mening uniek voor Let’s Sing. In deze stand wissel je zanglijnen met elkaar af, maar het kan ook een tweede stem zijn die je bovenop de melodie zingt. Als het goed lukt, dan klinkt dat heel mooi samen. Mijn docentenhart zegt eigenlijk dat een beginnende zanger het beste bij Classic kan beginnen en na wat training wat meer uitdaging bij Feat kan vinden.

De online modi zijn een welkome aanvulling op de content. Het is ook fijn dat je ook zonder extra abonnement gebruik kan maken van deze functie. Via de Local Stage kun je het regionaal opnemen tegen anderen. De Main Stage is wel alleen toegankelijk met de VIP-pas. De pas is de eerste maand gratis en kost daarna 4 euro per maand of 25 euro per jaar. In de Main Stage is het mogelijk om het op te nemen tegen wereldwijde zangers en zangeressen. Daarnaast worden er ook allerlei tijdsgebonden wedstrijden georganiseerd. Reden dus om steeds terug te gaan voor de hoogste score. Voor mij persoonlijk draait de game echter om het samen zingen met anderen in het echt. Online is leuk, maar ging voor mij toch wel snel vervelen.

Werkt dat samen zingen ook goed?

De basis werkt zeker goed. In combinatie met een sfeervolle aankleding kan het echt als een afgehuurde karaokekamer voelen. Iedereen kan meedoen of het nu wel of niet mooi klinkt. Karaoke draait daar ook om; gewoon gezellig zingen met elkaar. Toch is het competitieve element een leuke motivatie om vaker hetzelfde lied te zingen en zo scores te verbeteren. Het levert, ook in multiplayer, namelijk punten op waarmee je allerlei attributen vrijspeelt. Denk aan hoedjes, microfoons, kapsels en ga zo maar door.

Waar ik mij helaas wel aan blijf storen is de vertraging die ik niet weg kon krijgen. Ondanks wat instructies gevolgd te hebben in de instellingen van de game kreeg ik het niet voor elkaar. Het maakt het zingen niet stom, maar wel minder competitief. De zanglijnen die je moet volgen om punten te scoren lopen gewoon niet lekker synchroon met wat je aan het doen bent. Dat is jammer, maar deels lastig op te lossen door alle soorten televisies waar de game rekening mee moet houden. De gouden tip zou bijvoorbeeld zijn om Let’s Sing in de Game Mode-instelling te zetten. Dit had alleen bij mij geen effect. De ingebouwde kalibreerfunctie vind ik trouwens onduidelijk. Ik zou liever willen zien dat de kalibratie plaatsvindt door een stukje van een lied te zingen. Nu moet ik op een knop drukken als er een geluid klinkt en dan maar hopen op een goed resultaat. Mijn gevoel zegt dat deze optie beter kan.

Een ander lastig punt is de toegankelijkheid. Aan de ene kant is het ontzettend goed dat je met iedere telefoon kunt zingen (mits je de companion-app hebt geïnstalleerd). Het is alleen wel zo dat niet iedere telefoonmicrofoon even goed werkt. Je krijgt dus soms erg wisselende resultaten. Verder kun je wel een USB-microfoon aansluiten, maar ik mis in dat geval nog een extra tussenstukje voor op de Nintendo Switch. Je kunt nu namelijk maar maximaal twee microfoons aansluiten via de USB-aansluitingingen aan de voorkant en binnenkant van het dock. Het zou mooi zijn als je door middel van een tussenstukje, bijvoorbeeld vier microfoons zou kunnen aansluiten. Misschien beschikt de opvolger van de Nintendo Switch wel over betere mogelijkheden hiervoor. Overigens gaat het zingen via een telefoon over het algemeen vrij goed hoor. Zolang het maar een vrij moderne telefoon is.

Er zou meer gezongen moeten worden

Zingen is gezond zeg ik altijd tegen mijn leerlingen. Helaas is ook daar de gêne erg groot. Dat is niet nodig bij Let’s Sing, want vals zingen mag gewoon. Bij een potje voetbal schiet je de eerste keer ook niet meteen in de kruising. De game maakt het ons erg gemakkelijk in ieder geval. Er zijn veel verschillende opties mogelijk en met een beetje inspanning heeft iedereen een prima microfoon op zak. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, zoals het kalibreren of de mogelijkheid om vier microfoons aan te kunnen sluiten. Toch kan ik zeggen dat Let’s Sing 2025 weer staat als een huis! Voor de fysieke editie inclusief twee microfoons ben je rond de 55 euro kwijt. Voor alleen een digitale (standaard)versie betaal je 40 euro.