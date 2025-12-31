Let’s Freeze Some Penguins zet pinguïns in de kou op Nintendo Switch

In 2026 komt Let’s Freeze Some Penguins naar Nintendo Switch. Dat hebben ontwikkelaar Neckbolt en uitgever Burning Planet aangekondigd. Er is nog geen releasedatum bekend, maar op Steam staat in ieder geval het eerste kwartaal als release window.

Let’s Freeze Some Penguins is een block pushing game die zich afspeelt in het winterse Northern Bear. Dat land wordt overspoeld door pinguïns! Jij, als Walnut de Walrus, moet daar een stokje voor steken. Gewapend met je wanten en ijzige adem bevries je die vervelende loopvogels in een blok ijs. En die blokken gebruik je weer om bruggen en trappen te bouwen of mechanismes te activeren. Zo maken die glibberige gabbers zich ook nog eens nuttig. De game biedt 50 puzzels om je mee te vermaken, verspreid over drie werelden en een bonuswereld. Los ze allemaal op om de kwaadaardige keizerpinguïn en de vogelinvasie te stoppen. Ondertussen kom je ook meer te weten over de vermiste ouders van Walnut. Zou het allemaal met elkaar te maken hebben…?