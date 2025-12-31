Living Dead House komt naar Nintendo Switch

Op zoek naar een echte arcade-ervaring? Dan heb je geluk! In 2026 verschijnt Living Dead House namelijk voor Nintendo Switch. Deprecated Games beeft bevestigd op dit moment aan de game te werken. Er is nog geen releasedatum.

Living Dead House is precies wat je ervan verwacht: verdedig je huis tegen hordes op breinen beluste zombies. Dit doe je alleen, of samen met een vriend in lokale co-op. Uiteraard heb je daarvoor een wapenarsenaal tot je beschikking. Je speelt door 20 adrenaline-stimulerende levels in retrostijl, allemaal voorzien van een spookachtige soundtrack. Wil je de horrorvibe versterken? Dan kun je een zwart-witfilter inschakelen om het net even at creepier te maken. Tussen het vechten voor je leven door vind je in elk level verborgen letters. Heb je ze allemaal, dan speel je een allesverwoestend superwapen vrij. De moeite waard dus.

De onderstaande trailer laat de gameplay van Living Dead House zien: