RuneScape komt naar Switch 2 met RuneScape: Dragonwilds

Vorige week werd er al aangekondigd dat RuneScape de eerste uitstap zou gaan maken naar consoles. Door de release van RuneScape: Dragonwilds komt de langlopende franchise naar verschillende platformen. Wat toen alleen nog niet bekend was, is dat de game naast PS5, Xbox en pc ook naar de Switch 2 zou komen. Dat is nu wel bevestigd. De game komt gelijktijdig uit met de andere versies.

RuneScape: Dragonwilds is een gloednieuwe game in de wereld van RuneScape, maar totaal anders dan de oorspronkelijke game. Het is een survival-bouw-avontuur. De game speelt zich af in Ashenfall, een totaal andere wereld dan Gielinor. Met maximaal vier spelers kun je samenspelen om de wereld te verkennen, vele vijanden te bevechten en zo je vaardigheden verbeterd. Leer nieuwe spreuiken en ga steeds dieper de wereld in om de geheimen van Ashenfall te ontdekken.

De game verschijnt op 15 september.