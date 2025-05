Limited Run games brengt Award Winning Indie Gems 4-in-1 fysiek uit

Limited Run Games komt met een nieuwe fysieke release voor de Nintendo Switch. Dit keer krijg je feitelijk vier games in één doosje. De eerder verschenen game Award Winning Indie Gems 4-in-1 zal namelijk fysiek worden uitgebracht. De vier games die in de collectie zitten zijn Endling: Extinction is Forever, Through the Darkest of Times, One Hand Clapping en El Hijo: A Wild West Tale. Het zijn stuk voor stuk goed ontvangen indie-titels welke ook beloond zijn met verschillende awards.

Zoals altijd zal er maar een gelimiteerde oplage verschijnen. Vanaf 20 mei aanstaande is het mogelijk om deze fysieke game te bestellen. Het pre-orderen kan via deze website. Award Winning Indie Gems 4-in-1 verscheen in 2023 al digitaal in de eShop. Voor de verzamelaars kan deze fysieke collectie zomaar eens erg interessant zijn!