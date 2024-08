Limited Run opent pre-orders voor SVC Chaos

Het was één van de vreemdere aankondigingen tijdens het EVO-kampioenschap dit jaar: SVC Chaos heeft een port gekregen op de Nintendo Switch. En hoewel de game per direct verkrijgbaar was in de eShop, moesten fans van fysieke games iets langer wachten. Maar inmiddels heeft Limited Run Games de pre-orders geopend:

SNK and CAPCOM legends clash in this star-studded crossover fighting game!



Pre-orders for physical editions of SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS are NOW OPEN through September 1st! pic.twitter.com/dn9lhyDUbf — Limited Run Games (@LimitedRunGames) July 30, 2024

SVC Chaos is een vreemde eend in de bijt als het op vechtspellen aankomt. Hoewel het niet de eerste keer was dan rivalen Capcom en SNK samenwerkten aan een game, kreeg dit spel uit 2003 een ware cultstatus. De game is niet zo gebalanceerd als andere vechtspellen van deze grootheden, maar tegelijkertijd zit de game ook vol grootse personages van beide studio’s. Helaas was de game altijd beperkt verkrijgbaar, waardoor het moeilijk was om dit belangrijke stukje gamegeschiedenis in huis te krijgen. Iets waar deze release dus verandering in moet brengen.

Limited Run brengt 2 varianten uit van SNK vs. Capcom: Chaos op de Switch. De standaard versie van $34,99 bevat de game op een cartridge en een hoesje met een verwisselbare cover. Maar als jij een echte NEOGEO-fan bent, dan ga je natuurlijk voor de Classic Edition van $79,99. Die versie bevat de standaardgame, maar wordt daarnaast geleverd in een grote hoes die lijkt op een NEOGEO-gamecover. Daarnaast krijg je er een poster bij en een replica van een NEOGEO-gamecartridge (die niet werkt in een NEOGEO-systeem, trouwens). Om het pakket compleet te maken, worden er ook nog wat art-kaarten bij meegeleverd.

Ga jij één van deze versies in huis halen? Blijf je bij de digitale versie? Of moet je eerst nog even zien of de game überhaupt iets is voor jou? Check dan de trailer en laat in de comments weten of jij gaat vechten in het SNK vs. Capcom-universum!